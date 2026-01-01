|Title
|Artist
|Time
|1
|Visit Me
|Mogwai
|2:41
|2
|I'm Not Going When I Don't Get Back
|Mogwai
|2:28
|3
|Telt
|Mogwai
|1:55
|4
|Chicken Guns
|Mogwai
|4:49
|5
|Nose Pints
|Mogwai
|2:04
|6
|Fears of Metal
|Mogwai
|2:37
|7
|Space Annual
|Mogwai
|1:22
|8
|Invisible Frequencies
|Mogwai
|2:54
|9
|Moon In Reverse
|Mogwai
|4:01
|10
|Don't make me Go Out on My Own
|Mogwai
|3:16
|11
|Lesser Glasgow
|Mogwai
|4:18
|12
|Frog Marching
|Mogwai
|4:03
|13
|El Dante
|Mogwai
|3:48
|14
|Major Treat
|Mogwai
|2:16
|15
|Rivers Wanted
|Mogwai
|4:11
|16
|Summon the Sacred Beast
|Mogwai
|3:22
|17
|Modern Trolls
|Mogwai
|3:52
|18
|The Winter's Not Forever
|Mogwai
|3:47
|19
|He Loved Trees
|Mogwai
|2:18
|20
|Witches of Alignment
|Mogwai
|3:57
|21
|The Wife Was Touched
|Mogwai
|4:53