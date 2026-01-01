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Kinoafisha TV Shows ZeroZeroZero Soundtrack

Soundtrack from "ZeroZeroZero"

Music from "ZeroZeroZero" All info
Zerozerozero
Zerozerozero 21 tracks. Mogwai
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Title Artist Time
1 Visit Me Mogwai 2:41
2 I'm Not Going When I Don't Get Back Mogwai 2:28
3 Telt Mogwai 1:55
4 Chicken Guns Mogwai 4:49
5 Nose Pints Mogwai 2:04
6 Fears of Metal Mogwai 2:37
7 Space Annual Mogwai 1:22
8 Invisible Frequencies Mogwai 2:54
9 Moon In Reverse Mogwai 4:01
10 Don't make me Go Out on My Own Mogwai 3:16
11 Lesser Glasgow Mogwai 4:18
12 Frog Marching Mogwai 4:03
13 El Dante Mogwai 3:48
14 Major Treat Mogwai 2:16
15 Rivers Wanted Mogwai 4:11
16 Summon the Sacred Beast Mogwai 3:22
17 Modern Trolls Mogwai 3:52
18 The Winter's Not Forever Mogwai 3:47
19 He Loved Trees Mogwai 2:18
20 Witches of Alignment Mogwai 3:57
21 The Wife Was Touched Mogwai 4:53
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