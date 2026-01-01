|Title
|Artist
|Time
|1
|Your Honor Opening
|Volker Bertelmann
|3:09
|2
|Running Front Door
|Volker Bertelmann
|2:21
|3
|It Won't Ever Come To That
|Volker Bertelmann
|1:34
|4
|The Accident
|Volker Bertelmann
|2:13
|5
|Burial
|Volker Bertelmann
|4:27
|6
|Court Theme
|Volker Bertelmann
|1:59
|7
|A Liar of the Vilest Kind
|Volker Bertelmann
|3:38
|8
|Flood Coming Home
|Volker Bertelmann
|3:05
|9
|What the Hell Is That?
|Volker Bertelmann
|1:39
|10
|Who Would Do a Thing Like This?
|Volker Bertelmann
|3:36
|11
|Your Honor End Credits
|Volker Bertelmann
|1:26
|12
|At the Morgue
|Volker Bertelmann
|1:39
|13
|Stealing the Car
|Volker Bertelmann
|1:56
|14
|That's Carlo Baxter
|Volker Bertelmann
|3:09
|15
|Nothing
|Volker Bertelmann
|1:40
|16
|Today's News
|Volker Bertelmann
|1:39
|17
|Where Are We Going?
|Volker Bertelmann
|1:40
|18
|Gas & Wanna Talk To Me Now?
|Volker Bertelmann
|2:48
|19
|Name Phone & Confession
|Volker Bertelmann
|2:21
|20
|Strength of Evidence
|Volker Bertelmann
|4:05
|21
|Empty Court of Law
|Volker Bertelmann
|1:53
|22
|Missions
|Volker Bertelmann
|0:58
|23
|Dark Room
|Volker Bertelmann
|2:26
|24
|911
|Volker Bertelmann
|6:03
|25
|What is Courage?
|Volker Bertelmann
|3:28
|26
|Candlelight Vigil
|Volker Bertelmann
|2:35
|27
|Outside the Court Room
|Volker Bertelmann
|1:50