|Title
|Artist
|Time
|1
|Convoy
|Laura Karpman
|0:54
|2
|Saved
|Laura Karpman
|1:09
|3
|Speech
|Laura Karpman
|1:12
|4
|Bankrolled
|Laura Karpman
|1:02
|5
|Return the Favor
|Laura Karpman
|0:53
|6
|Building Montage
|Laura Karpman
|0:56
|7
|Juice
|Laura Karpman
|0:56
|8
|Salvage Yard Fight
|Laura Karpman
|1:12
|9
|Eyes on This
|Laura Karpman
|1:26
|10
|Uniform
|Laura Karpman
|1:27
|11
|Justice
|Laura Karpman
|1:41
|12
|You Work For Me
|Laura Karpman
|1:37
|13
|War Is Here
|Laura Karpman
|1:07
|14
|Drones
|Laura Karpman
|1:21
|15
|Impossible
|Laura Karpman
|2:12
|16
|Loyal Servant
|Laura Karpman
|0:50
|17
|For Chadwick
|Laura Karpman
|1:03