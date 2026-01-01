|Title
|Artist
|Time
|1
|HOW THE WEST WAS REALLY WON
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|3:45
|2
|ORPHANS OF KRYPTON
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|1:57
|3
|GARRYOWEN
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|1:18
|4
|NUN WITH A MOTHERF*&*ING GUN
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|3:17
|5
|OBJECTS IN MIRROR (ARE CLOSER THAN THEY APPEAR)
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|1:38
|6
|KATTLE BATTLE
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|1:43
|7
|AMERICAN PROMO STORY
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|0:48
|8
|I’LL WAIT
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|3:25
|9
|TRIGGER WARNING
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|0:55
|10
|THE BRICK
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|4:02
|11
|NEVER SURRENDER
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|2:09
|12
|MÜLLER TIME
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|2:25
|13
|OWL HUNTS RAT
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|2:37
|14
|ABSENT FRIENDS AND OLD GHOSTS
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|3:29
|15
|WATCH OVER THIS BOY
|Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross
|3:38