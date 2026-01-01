Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Watchmen Soundtrack

Soundtrack from "Watchmen"

Music from "Watchmen" All info
Watchmen: Volume 1 (Music from the HBO Series)
Watchmen: Volume 1 (Music from the HBO Series) 15 tracks. Trent Reznor & Atticus Ross
Listen
Watchmen: Volume 3 (Music from the HBO Series)
Watchmen: Volume 3 (Music from the HBO Series) 15 tracks. Trent Reznor & Atticus Ross
Listen
Watchmen: Volume 2 (Music from the HBO Series)
Watchmen: Volume 2 (Music from the HBO Series) 13 tracks. Trent Reznor & Atticus Ross
Listen
Title Artist Time
1 HOW THE WEST WAS REALLY WON Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 3:45
2 ORPHANS OF KRYPTON Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 1:57
3 GARRYOWEN Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 1:18
4 NUN WITH A MOTHERF*&*ING GUN Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 3:17
5 OBJECTS IN MIRROR (ARE CLOSER THAN THEY APPEAR) Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 1:38
6 KATTLE BATTLE Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 1:43
7 AMERICAN PROMO STORY Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 0:48
8 I’LL WAIT Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 3:25
9 TRIGGER WARNING Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 0:55
10 THE BRICK Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 4:02
11 NEVER SURRENDER Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 2:09
12 MÜLLER TIME Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 2:25
13 OWL HUNTS RAT Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 2:37
14 ABSENT FRIENDS AND OLD GHOSTS Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 3:29
15 WATCH OVER THIS BOY Trent Reznor & Atticus Ross / Atticus Ross 3:38
Listen to songs from "Watchmen" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Watchmen" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more