Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows War & Peace Soundtrack

Soundtrack from "War & Peace"

Music from "War & Peace" All info
War & Peace (Original Soundtrack by Martin Phipps)
War & Peace (Original Soundtrack by Martin Phipps) 19 tracks. Martin Phipps, James Laing, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales, Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales, Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales, Martin Phipps, James Laing, The BBC National Orchestra of Wales, Martin Phipps, Latvian Radio Choir
Listen
Title Artist Time
1 St. Petersberg Martin Phipps, James Laing, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 3:16
2 The General Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 1:28
3 Society Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 1:33
4 Charge Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 2:04
5 Natasha Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 1:35
6 Vasily Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 1:07
7 Pierre Martin Phipps, James Laing, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 2:51
8 Prey Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 1:06
9 Battle Martin Phipps, James Laing, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 4:27
10 Before Thy Cross Martin Phipps, Latvian Radio Choir / Martin Phipps 1:31
11 Nikolai Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 2:09
12 Marya Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 1:48
13 Blood On White Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 2:44
14 Napoleon Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 2:07
15 Retreat Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 3:00
16 It Is True Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 1:35
17 Andrei Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 3:19
18 The Dance Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Jack C Arnold 3:02
19 Give Thanks Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps 2:49
Listen to songs from "War & Peace" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "War & Peace" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more