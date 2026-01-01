|1
|St. Petersberg
|Martin Phipps, James Laing, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|3:16
|2
|The General
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|1:28
|3
|Society
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|1:33
|4
|Charge
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|2:04
|5
|Natasha
|Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|1:35
|6
|Vasily
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|1:07
|7
|Pierre
|Martin Phipps, James Laing, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|2:51
|8
|Prey
|Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|1:06
|9
|Battle
|Martin Phipps, James Laing, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|4:27
|10
|Before Thy Cross
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir / Martin Phipps
|1:31
|11
|Nikolai
|Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|2:09
|12
|Marya
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|1:48
|13
|Blood On White
|Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|2:44
|14
|Napoleon
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|2:07
|15
|Retreat
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|3:00
|16
|It Is True
|Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|1:35
|17
|Andrei
|Martin Phipps, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|3:19
|18
|The Dance
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Jack C Arnold
|3:02
|19
|Give Thanks
|Martin Phipps, Latvian Radio Choir, The BBC National Orchestra of Wales / Martin Phipps
|2:49