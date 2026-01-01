|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Titles
|John Paesano, Adam Hochstatter / John Paesano
|1:17
|2
|New Evidence
|John Paesano
|1:52
|3
|Prison Podcast
|John Paesano
|1:55
|4
|Hunting at Buhrman's
|John Paesano
|2:36
|5
|Phone Call With Mom
|John Paesano
|2:00
|6
|Unexpected Visitor
|John Paesano
|1:48
|7
|Flawed Alibi
|John Paesano
|1:39
|8
|Detained and Processed
|John Paesano
|2:18
|9
|Swimming
|John Paesano
|3:06
|10
|Painful Conversation
|John Paesano
|1:33
|11
|Owen Needs Help
|John Paesano
|1:20
|12
|Lie Down and Die
|John Paesano
|1:41
|13
|Decoding the Journal
|John Paesano
|2:41
|14
|Spinning Lies
|John Paesano
|1:32
|15
|Dinner Plans
|John Paesano
|1:44
|16
|Lannie and Warren
|John Paesano
|3:32
|17
|Warren's Shank
|John Paesano
|2:34
|18
|Smoke Her Out
|John Paesano
|1:24
|19
|Prison Phone
|John Paesano
|5:10
|20
|Tell the Truth
|John Paesano
|3:51
|21
|Pills
|John Paesano
|1:46
|22
|Josie and Poppy
|John Paesano
|2:21
|23
|Remembering Everything
|John Paesano
|3:22
|24
|Final Podcast
|John Paesano
|3:01
|25
|Twin Interrogation
|John Paesano
|3:03
|26
|Goodbye to Mom
|John Paesano
|1:56
|27
|Reunited
|John Paesano
|1:48