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Kinoafisha TV Shows Truth Be Told Soundtrack

Soundtrack from "Truth Be Told"

Music from "Truth Be Told" All info
Truth Be Told: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Truth Be Told: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 27 tracks. John Paesano, Adam Hochstatter, John Paesano
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Title Artist Time
1 Main Titles John Paesano, Adam Hochstatter / John Paesano 1:17
2 New Evidence John Paesano 1:52
3 Prison Podcast John Paesano 1:55
4 Hunting at Buhrman's John Paesano 2:36
5 Phone Call With Mom John Paesano 2:00
6 Unexpected Visitor John Paesano 1:48
7 Flawed Alibi John Paesano 1:39
8 Detained and Processed John Paesano 2:18
9 Swimming John Paesano 3:06
10 Painful Conversation John Paesano 1:33
11 Owen Needs Help John Paesano 1:20
12 Lie Down and Die John Paesano 1:41
13 Decoding the Journal John Paesano 2:41
14 Spinning Lies John Paesano 1:32
15 Dinner Plans John Paesano 1:44
16 Lannie and Warren John Paesano 3:32
17 Warren's Shank John Paesano 2:34
18 Smoke Her Out John Paesano 1:24
19 Prison Phone John Paesano 5:10
20 Tell the Truth John Paesano 3:51
21 Pills John Paesano 1:46
22 Josie and Poppy John Paesano 2:21
23 Remembering Everything John Paesano 3:22
24 Final Podcast John Paesano 3:01
25 Twin Interrogation John Paesano 3:03
26 Goodbye to Mom John Paesano 1:56
27 Reunited John Paesano 1:48
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