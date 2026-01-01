|Title
|Artist
|Time
|1
|Look into the Camera
|Sarah Warne
|1:31
|2
|22 Years Married
|Sarah Warne
|2:12
|3
|Roadside
|Sarah Warne
|0:57
|4
|Your Lad's in Prison
|Sarah Warne
|1:44
|5
|Scalded
|Sarah Warne
|1:27
|6
|Remembering a Good Life
|Sarah Warne
|2:55
|7
|Do You Still See Him?
|Sarah Warne
|1:29
|8
|Not Breathing
|Sarah Warne
|2:40
|9
|Do You Feel Safe?
|Sarah Warne
|2:04
|10
|Repercussion
|Sarah Warne
|1:33
|11
|Do What They Want
|Sarah Warne
|0:53
|12
|Lost Everything
|Sarah Warne
|1:03
|13
|Spice
|Sarah Warne
|1:18
|14
|Come with Me
|Sarah Warne
|0:57
|15
|Lighter
|Sarah Warne
|1:54
|16
|Do We Just Leave?
|Sarah Warne
|1:15
|17
|Time
|Sarah Warne
|0:54
|18
|I Can't Forgive Myself
|Sarah Warne
|0:57
|19
|Let Me In
|Sarah Warne
|1:19
|20
|Father
|Sarah Warne
|0:47
|21
|Cell Spin
|Sarah Warne
|3:03
|22
|Please
|Sarah Warne
|2:10
|23
|Try
|Sarah Warne
|0:56
|24
|Atone
|Sarah Warne
|1:49
|25
|I Still See Him
|Sarah Warne
|1:09
|26
|Firm but Fair
|Sarah Warne
|2:39
|27
|Thank You
|Sarah Warne
|2:54