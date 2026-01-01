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Kinoafisha TV Shows The Young Pope Soundtrack

Soundtrack from "The Young Pope"

Music from "The Young Pope" All info
The Young Pope (Original Score)
The Young Pope (Original Score) 16 tracks. Sumi Jo, Lele Marchitelli
Listen
Title Artist Time
1 The Dream Sumi Jo 2:37
2 Fear of God Lele Marchitelli 2:47
3 Cardinals Lele Marchitelli 2:12
4 Hair Lele Marchitelli 0:44
5 The Knowledge Lele Marchitelli 2:03
6 Sister Mary Lele Marchitelli 2:03
7 The Blackmail Lele Marchitelli 1:56
8 The Joke Lele Marchitelli 4:33
9 The Miracle Lele Marchitelli 1:55
10 The Parents Lele Marchitelli 1:26
11 Later Lele Marchitelli 1:50
12 The Prayer Lele Marchitelli 2:39
13 Maddalena Ventura Lele Marchitelli 1:19
14 Dussolier Lele Marchitelli 2:25
15 Dreaming of You Lele Marchitelli 2:10
16 Voiello Soul Lele Marchitelli 1:48
Listen to songs from "The Young Pope" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Young Pope" in different languages are free for listening online.
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