|Title
|Artist
|Time
|1
|The Dream
|Sumi Jo
|2:37
|2
|Fear of God
|Lele Marchitelli
|2:47
|3
|Cardinals
|Lele Marchitelli
|2:12
|4
|Hair
|Lele Marchitelli
|0:44
|5
|The Knowledge
|Lele Marchitelli
|2:03
|6
|Sister Mary
|Lele Marchitelli
|2:03
|7
|The Blackmail
|Lele Marchitelli
|1:56
|8
|The Joke
|Lele Marchitelli
|4:33
|9
|The Miracle
|Lele Marchitelli
|1:55
|10
|The Parents
|Lele Marchitelli
|1:26
|11
|Later
|Lele Marchitelli
|1:50
|12
|The Prayer
|Lele Marchitelli
|2:39
|13
|Maddalena Ventura
|Lele Marchitelli
|1:19
|14
|Dussolier
|Lele Marchitelli
|2:25
|15
|Dreaming of You
|Lele Marchitelli
|2:10
|16
|Voiello Soul
|Lele Marchitelli
|1:48