|Title
|Artist
|Time
|1
|Good Time Girl (feat. Charlie Barker)
|Sofi Tukker
|3:06
|2
|Change the Rule
|Lele Marchitelli
|1:19
|3
|Bed Time
|Lele Marchitelli
|0:56
|4
|Adiós Amigo
|KILNAMANA
|3:50
|5
|Higher Self
|Karmic
|3:48
|6
|Forgive Me
|Lele Marchitelli
|1:58
|7
|L'Orchestrina
|Paolo Conte
|3:21
|8
|Bee Dance
|Agnes Obel
|2:40
|9
|In the Room
|Lele Marchitelli
|0:30
|10
|Questo Corpo
|La rappresentante di lista
|3:12
|11
|Night Running
|Millie Turner / Sacha Skarbek
|3:32
|12
|Scarecrow
|AYAWAKE, Be Svendsen
|3:28
|13
|The Box
|Lele Marchitelli
|1:44
|14
|The Beauty
|Lele Marchitelli
|1:25
|15
|Show Talked Windows
|Sumie
|3:26
|16
|Time
|Angelo De Augustine
|3:55
|17
|Come and See
|Lean Year / Rick Alverson
|3:39
|18
|Unexpected Pope
|Lele Marchitelli
|2:11
|19
|Lisette
|Lele Marchitelli
|1:51
|20
|Semaphore
|Flock of Dimes
|3:47
|21
|Mortified
|Lele Marchitelli
|2:31
|22
|Curlews
|Grasscut
|4:40
|23
|Once Again
|Lele Marchitelli
|1:47
|24
|Motion
|Recondite Schwarz, Henrik Schwarz
|6:08
|25
|Sir John
|Lele Marchitelli
|1:15
|26
|Bluebird
|Lane 8, Anderholm
|5:26
|27
|Voglio Una Pelle Splendida (The New Pope Version) [feat. Samuel Romano]
|Afterhours
|3:26