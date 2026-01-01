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Kinoafisha TV Shows The New Pope Soundtrack

Soundtrack from "The New Pope"

Music from "The New Pope" All info
The New Pope (Original Soundtrack from the HBO Series)
The New Pope (Original Soundtrack from the HBO Series) 27 tracks. Sofi Tukker, Lele Marchitelli, KILNAMANA, Karmic, Paolo Conte, Agnes Obel, La rappresentante di lista, Millie Turner, AYAWAKE, Be Svendsen, Sumie, Angelo De Augustine, Lean Year, Flock of Dimes, Grasscut, Recondite Schwarz, Henrik Schwarz, Lane 8, Anderholm, Afterhours
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Title Artist Time
1 Good Time Girl (feat. Charlie Barker) Sofi Tukker 3:06
2 Change the Rule Lele Marchitelli 1:19
3 Bed Time Lele Marchitelli 0:56
4 Adiós Amigo KILNAMANA 3:50
5 Higher Self Karmic 3:48
6 Forgive Me Lele Marchitelli 1:58
7 L'Orchestrina Paolo Conte 3:21
8 Bee Dance Agnes Obel 2:40
9 In the Room Lele Marchitelli 0:30
10 Questo Corpo La rappresentante di lista 3:12
11 Night Running Millie Turner / Sacha Skarbek 3:32
12 Scarecrow AYAWAKE, Be Svendsen 3:28
13 The Box Lele Marchitelli 1:44
14 The Beauty Lele Marchitelli 1:25
15 Show Talked Windows Sumie 3:26
16 Time Angelo De Augustine 3:55
17 Come and See Lean Year / Rick Alverson 3:39
18 Unexpected Pope Lele Marchitelli 2:11
19 Lisette Lele Marchitelli 1:51
20 Semaphore Flock of Dimes 3:47
21 Mortified Lele Marchitelli 2:31
22 Curlews Grasscut 4:40
23 Once Again Lele Marchitelli 1:47
24 Motion Recondite Schwarz, Henrik Schwarz 6:08
25 Sir John Lele Marchitelli 1:15
26 Bluebird Lane 8, Anderholm 5:26
27 Voglio Una Pelle Splendida (The New Pope Version) [feat. Samuel Romano] Afterhours 3:26
Listen to songs from "The New Pope" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The New Pope" in different languages are free for listening online.
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