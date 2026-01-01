Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Flight Attendant Soundtrack

Soundtrack from "The Flight Attendant"

Music from "The Flight Attendant" All info
The Flight Attendant: Season 1 (Original Television Soundtrack)
The Flight Attendant: Season 1 (Original Television Soundtrack) 15 tracks. Blake Neely
Listen
Title Artist Time
1 Main Title (The Flight Attendant) Blake Neely 1:30
2 Welcome Aboard Blake Neely 4:38
3 Look for Your Nearest Exit Blake Neely 4:19
4 In the Event of an Emergency Blake Neely 4:31
5 Drinks Will Be Served Blake Neely 5:04
6 Secure Your Own Mask First Blake Neely 7:31
7 Place Seat Backs in Upright Position Blake Neely 5:46
8 Safety Cards Are Found in the Seat Pocket Blake Neely 4:22
9 Smoking Is Strictly Prohibited Blake Neely 5:07
10 Life Vests Are Located Under Your Seat Blake Neely 6:10
11 We Expect Turbulence Ahead Blake Neely 4:34
12 Fasten Your Seatbelt Blake Neely 5:35
13 Turn Off Electronic Devices Blake Neely 5:46
14 Now Prepare for Take-off Blake Neely 4:13
15 Thank You for Flying with Us Blake Neely 7:37
Listen to songs from "The Flight Attendant" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Flight Attendant" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more