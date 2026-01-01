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Kinoafisha TV Shows The Affair Soundtrack

Soundtrack from "The Affair"

Music from "The Affair" All info
The Affair (Music from the Showtime Original Series)
The Affair (Music from the Showtime Original Series) 28 tracks. Marcelo Zarvos
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The Affair: Season 2 (Music from the Showtime Original Series)
The Affair: Season 2 (Music from the Showtime Original Series) 21 tracks. Marcelo Zarvos
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Title Artist Time
1 Opening Marcelo Zarvos 1:20
2 Noah Wanders Marcelo Zarvos 1:32
3 Travel to Montauk Marcelo Zarvos 1:06
4 Cole and Alison Talk Marcelo Zarvos 1:54
5 Athena Marcelo Zarvos 1:45
6 Lighthouse Marcelo Zarvos 2:23
7 The Ranch Marcelo Zarvos 2:27
8 Gabriel's Theme Marcelo Zarvos 1:19
9 Block Island Marcelo Zarvos 1:39
10 He's Here with Me Every Day Marcelo Zarvos 3:52
11 At the Farmer's Market Marcelo Zarvos / Alex Weston 0:57
12 Hospital Visit Marcelo Zarvos 2:25
13 Oscar's Call Marcelo Zarvos 1:47
14 Silent Drive Marcelo Zarvos 1:14
15 Run Away with Me Marcelo Zarvos 3:27
16 My Life Was Perfect Marcelo Zarvos 1:27
17 Noah Watches Alison Marcelo Zarvos 1:09
18 Energy Work Marcelo Zarvos / Alex Weston 0:51
19 I Kissed a Stranger Marcelo Zarvos 1:19
20 Diner Meeting Marcelo Zarvos 1:53
21 Mother's Intuition Marcelo Zarvos 1:38
22 The Docks Marcelo Zarvos 3:33
23 Jeffries at the Door Marcelo Zarvos 1:01
24 I Want You to Come Home Marcelo Zarvos 3:24
25 I Believe in Hell Marcelo Zarvos 3:50
26 This Was Never Real Marcelo Zarvos 3:17
27 Back in Brooklyn Marcelo Zarvos 1:34
28 The End Marcelo Zarvos 3:22
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