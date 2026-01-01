|Title
|Artist
|Time
|1
|Opening
|Marcelo Zarvos
|1:20
|2
|Noah Wanders
|Marcelo Zarvos
|1:32
|3
|Travel to Montauk
|Marcelo Zarvos
|1:06
|4
|Cole and Alison Talk
|Marcelo Zarvos
|1:54
|5
|Athena
|Marcelo Zarvos
|1:45
|6
|Lighthouse
|Marcelo Zarvos
|2:23
|7
|The Ranch
|Marcelo Zarvos
|2:27
|8
|Gabriel's Theme
|Marcelo Zarvos
|1:19
|9
|Block Island
|Marcelo Zarvos
|1:39
|10
|He's Here with Me Every Day
|Marcelo Zarvos
|3:52
|11
|At the Farmer's Market
|Marcelo Zarvos / Alex Weston
|0:57
|12
|Hospital Visit
|Marcelo Zarvos
|2:25
|13
|Oscar's Call
|Marcelo Zarvos
|1:47
|14
|Silent Drive
|Marcelo Zarvos
|1:14
|15
|Run Away with Me
|Marcelo Zarvos
|3:27
|16
|My Life Was Perfect
|Marcelo Zarvos
|1:27
|17
|Noah Watches Alison
|Marcelo Zarvos
|1:09
|18
|Energy Work
|Marcelo Zarvos / Alex Weston
|0:51
|19
|I Kissed a Stranger
|Marcelo Zarvos
|1:19
|20
|Diner Meeting
|Marcelo Zarvos
|1:53
|21
|Mother's Intuition
|Marcelo Zarvos
|1:38
|22
|The Docks
|Marcelo Zarvos
|3:33
|23
|Jeffries at the Door
|Marcelo Zarvos
|1:01
|24
|I Want You to Come Home
|Marcelo Zarvos
|3:24
|25
|I Believe in Hell
|Marcelo Zarvos
|3:50
|26
|This Was Never Real
|Marcelo Zarvos
|3:17
|27
|Back in Brooklyn
|Marcelo Zarvos
|1:34
|28
|The End
|Marcelo Zarvos
|3:22