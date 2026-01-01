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Kinoafisha TV Shows Suits Soundtrack

Soundtrack from "Suits"

Music from "Suits" All info
Suits (Original Television Soundtrack)
Suits (Original Television Soundtrack) 27 tracks. Ima Robot, Christopher Tyng
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Suits Main Theme - Greenback Boogie (Cover Version) - Single
Suits Main Theme - Greenback Boogie (Cover Version) - Single 1 track. Pitch Hawk
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Greenback Boogie (From "Suites") - Single
Greenback Boogie (From "Suites") - Single 1 track. Dominik Hauser
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Title Artist Time
1 Greenback Boogie (Suits Main Title Edit) Ima Robot 0:32
2 Suits Theme Christopher Tyng 2:05
3 Office Talk Christopher Tyng 1:38
4 Why a Lawyer? Christopher Tyng 1:34
5 She Knows Christopher Tyng 1:26
6 Showdown Christopher Tyng 0:39
7 Hardman Returns Christopher Tyng 2:13
8 Mike & Rachel Christopher Tyng 1:18
9 Discovery Christopher Tyng 2:23
10 Night Christopher Tyng 2:49
11 Blood in the Water Christopher Tyng 0:45
12 Ultimatum Christopher Tyng 0:52
13 War Christopher Tyng 2:34
14 Legal Minded Christopher Tyng 4:37
15 Brass Tacks Christopher Tyng 1:13
16 Litt Up Christopher Tyng 1:26
17 Pro-Sexy Christopher Tyng 0:58
18 Confrontation Christopher Tyng 2:03
19 Misty-Eyed Christopher Tyng 2:21
20 Pearson Specter Litt Christopher Tyng 5:14
21 Motion Christopher Tyng 3:34
22 High Stakes Christopher Tyng 1:59
23 Make a Deal Christopher Tyng 1:15
24 Enough Is Enough Christopher Tyng 4:03
25 You're Loved & I'm Hated Christopher Tyng 5:02
26 Falling Apart Christopher Tyng 5:11
27 Suitors Christopher Tyng 0:41
Listen to songs from "Suits" (2011) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Suits" in different languages are free for listening online.
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