|Title
|Artist
|Time
|1
|Greenback Boogie (Suits Main Title Edit)
|Ima Robot
|0:32
|2
|Suits Theme
|Christopher Tyng
|2:05
|3
|Office Talk
|Christopher Tyng
|1:38
|4
|Why a Lawyer?
|Christopher Tyng
|1:34
|5
|She Knows
|Christopher Tyng
|1:26
|6
|Showdown
|Christopher Tyng
|0:39
|7
|Hardman Returns
|Christopher Tyng
|2:13
|8
|Mike & Rachel
|Christopher Tyng
|1:18
|9
|Discovery
|Christopher Tyng
|2:23
|10
|Night
|Christopher Tyng
|2:49
|11
|Blood in the Water
|Christopher Tyng
|0:45
|12
|Ultimatum
|Christopher Tyng
|0:52
|13
|War
|Christopher Tyng
|2:34
|14
|Legal Minded
|Christopher Tyng
|4:37
|15
|Brass Tacks
|Christopher Tyng
|1:13
|16
|Litt Up
|Christopher Tyng
|1:26
|17
|Pro-Sexy
|Christopher Tyng
|0:58
|18
|Confrontation
|Christopher Tyng
|2:03
|19
|Misty-Eyed
|Christopher Tyng
|2:21
|20
|Pearson Specter Litt
|Christopher Tyng
|5:14
|21
|Motion
|Christopher Tyng
|3:34
|22
|High Stakes
|Christopher Tyng
|1:59
|23
|Make a Deal
|Christopher Tyng
|1:15
|24
|Enough Is Enough
|Christopher Tyng
|4:03
|25
|You're Loved & I'm Hated
|Christopher Tyng
|5:02
|26
|Falling Apart
|Christopher Tyng
|5:11
|27
|Suitors
|Christopher Tyng
|0:41