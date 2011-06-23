Menu
Suits poster
Suits 16+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel USA Network

8.3
8.4 IMDb
All seasons of "Suits"
Suits - Season 1 Season 1
12 episodes 23 June 2011 - 8 September 2011
 
Suits - Season 2 Season 2
16 episodes 14 June 2012 - 21 February 2013
 
Suits - Season 3 Season 3
16 episodes 16 July 2013 - 10 April 2014
 
Suits - Season 4 Season 4
16 episodes 11 June 2014 - 4 March 2015
 
Suits - Season 5 Season 5
16 episodes 24 June 2015 - 2 March 2016
 
Suits - Season 6 Season 6
16 episodes 13 July 2016 - 1 March 2017
 
Suits - Season 7 Season 7
16 episodes 12 July 2017 - 25 April 2018
 
Suits - Season 8 Season 8
16 episodes 18 July 2018 - 27 February 2019
 
Suits - Season 9 Season 9
10 episodes 17 July 2019 - 25 September 2019
 
