Suits All seasons
Suits
16+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
USA Network
Series rating
8.3
11
votes
8.4
IMDb
All seasons of "Suits"
Season 1
12 episodes
23 June 2011 - 8 September 2011
Season 2
16 episodes
14 June 2012 - 21 February 2013
Season 3
16 episodes
16 July 2013 - 10 April 2014
Season 4
16 episodes
11 June 2014 - 4 March 2015
Season 5
16 episodes
24 June 2015 - 2 March 2016
Season 6
16 episodes
13 July 2016 - 1 March 2017
Season 7
16 episodes
12 July 2017 - 25 April 2018
Season 8
16 episodes
18 July 2018 - 27 February 2019
Season 9
10 episodes
17 July 2019 - 25 September 2019
