|Title
|Artist
|Time
|1
|Solar Opposites Theme
|Chris Westlake
|0:42
|2
|Mollie's Theme
|Chris Westlake
|1:52
|3
|Ready for Bed
|Chris Westlake
|0:41
|4
|Descent and Titles
|Chris Westlake
|0:46
|5
|Letters of Tim
|Chris Westlake
|0:47
|6
|Prison Break
|Chris Westlake
|0:30
|7
|Comparing Scars
|Chris Westlake
|0:59
|8
|Jessie's Holiday
|Chris Westlake
|0:49
|9
|The Duke Speaks
|Chris Westlake
|1:42
|10
|Losing Mollie
|Chris Westlake
|1:28
|11
|Battle on the Steps
|Chris Westlake
|1:53
|12
|The Duke's Secret
|Chris Westlake
|2:46
|13
|For the Wall
|Chris Westlake
|1:13
|14
|End Credits
|Chris Westlake
|0:49
|15
|Pupa Gets Auctioned
|Chris Westlake
|0:43
|16
|I'm Gooblering!
|Chris Westlake
|1:00
|17
|The Incredible Burn Victim Trash Man
|Chris Westlake
|0:47
|18
|Funbucket's Theme
|Chris Westlake
|0:31
|19
|See You Next Season Everyone
|Chris Westlake
|1:25