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Kinoafisha TV Shows Solar Opposites Soundtrack

Soundtrack from "Solar Opposites"

Music from "Solar Opposites" All info
Solar Opposites (Original Soundtrack)
Solar Opposites (Original Soundtrack) 19 tracks. Chris Westlake
Listen
Title Artist Time
1 Solar Opposites Theme Chris Westlake 0:42
2 Mollie's Theme Chris Westlake 1:52
3 Ready for Bed Chris Westlake 0:41
4 Descent and Titles Chris Westlake 0:46
5 Letters of Tim Chris Westlake 0:47
6 Prison Break Chris Westlake 0:30
7 Comparing Scars Chris Westlake 0:59
8 Jessie's Holiday Chris Westlake 0:49
9 The Duke Speaks Chris Westlake 1:42
10 Losing Mollie Chris Westlake 1:28
11 Battle on the Steps Chris Westlake 1:53
12 The Duke's Secret Chris Westlake 2:46
13 For the Wall Chris Westlake 1:13
14 End Credits Chris Westlake 0:49
15 Pupa Gets Auctioned Chris Westlake 0:43
16 I'm Gooblering! Chris Westlake 1:00
17 The Incredible Burn Victim Trash Man Chris Westlake 0:47
18 Funbucket's Theme Chris Westlake 0:31
19 See You Next Season Everyone Chris Westlake 1:25
Listen to songs from "Solar Opposites" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Solar Opposites" in different languages are free for listening online.
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