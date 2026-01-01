Solar Opposites (Original Soundtrack) 19 tracks. Chris Westlake Listen

Title Artist Time 1 Solar Opposites Theme Chris Westlake 0:42 2 Mollie's Theme Chris Westlake 1:52 3 Ready for Bed Chris Westlake 0:41 4 Descent and Titles Chris Westlake 0:46 5 Letters of Tim Chris Westlake 0:47 6 Prison Break Chris Westlake 0:30 7 Comparing Scars Chris Westlake 0:59 8 Jessie's Holiday Chris Westlake 0:49 9 The Duke Speaks Chris Westlake 1:42 10 Losing Mollie Chris Westlake 1:28 11 Battle on the Steps Chris Westlake 1:53 12 The Duke's Secret Chris Westlake 2:46 13 For the Wall Chris Westlake 1:13 14 End Credits Chris Westlake 0:49 15 Pupa Gets Auctioned Chris Westlake 0:43 16 I'm Gooblering! Chris Westlake 1:00 17 The Incredible Burn Victim Trash Man Chris Westlake 0:47 18 Funbucket's Theme Chris Westlake 0:31 19 See You Next Season Everyone Chris Westlake 1:25

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