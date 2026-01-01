|Title
|Artist
|Time
|1
|Carry the Torch (feat. Camila Mendes) [From Riverdale: Season 5]
|Riverdale Cast
|1:46
|2
|Good Riddance (feat. KJ Apa) [From Riverdale: Season 5]
|Riverdale Cast / Tré Cool
|2:36
|3
|After Dark (feat. Vanessa Morgan & Drew Ray Tanner) [From Riverdale: Season 5]
|Riverdale Cast
|2:48
|4
|Shallow (feat. Camila Mendes & Chris Mason) [From Riverdale: Season 5]
|Riverdale Cast / Stefani Germanotta
|3:19
|5
|Stupid Love (feat. Madelaine Petsch) [From Riverdale: Season 5]
|Riverdale Cast / Stefani Germanotta
|3:17
|6
|Walking in Space (feat. Lili Reinhart, Madelaine Petsch, Nathalie Boltt & Erinn Westbrook) [From Riverdale: Season 5]
|Riverdale Cast / James Rado
|3:39
|7
|Nothin' But a Good Time (feat. Madelaine Petsch, Camila Mendes, Erinn Westbrook, Mädchen Amick & Lili Reinhart)
|Riverdale Cast / Rikki Rockett
|2:43
|8
|Everything's Alright (feat. Madelaine Petsch & Casey Cott)
|Riverdale Cast / Tim Rice
|3:33