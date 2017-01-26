Menu
Riverdale All seasons
Riverdale
18+
Production year
2017
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
The CW
Series rating
7.7
Rate
13
votes
6.4
IMDb
Write review
All seasons of "Riverdale"
Season 1
13 episodes
26 January 2017 - 11 May 2017
Season 2
22 episodes
11 October 2017 - 16 May 2018
Season 3
22 episodes
10 October 2018 - 15 May 2019
Season 4
19 episodes
9 October 2019 - 6 May 2020
Season 5
19 episodes
20 January 2021 - 6 October 2021
Season 6
22 episodes
16 November 2021 - 31 July 2022
Season 7
20 episodes
29 March 2023 - 23 August 2023
