|Title
|Artist
|Time
|1
|Prelude
|Marcelo Zarvos
|2:18
|2
|Phone Calls
|Marcelo Zarvos
|1:34
|3
|Don't Let the Wolf In the Gate
|Marcelo Zarvos
|2:23
|4
|Down In the Willow Garden
|The Chieftains, Bon Iver / Народные
|4:16
|5
|Two Birds
|Marcelo Zarvos
|1:02
|6
|Abby and Ray
|Marcelo Zarvos
|2:27
|7
|Trouble At the Academy
|Marcelo Zarvos
|2:35
|8
|Banshee
|Kendra Morris / Jeremy Page
|3:47
|9
|Unexpected Visitor
|Marcelo Zarvos
|2:02
|10
|Ray's Nightmare
|Marcelo Zarvos
|1:54
|11
|About Marvin
|Marcelo Zarvos
|2:27
|12
|Bloody Mirror
|Marcelo Zarvos
|3:06
|13
|It's About Time
|Ruby Velle & The Soulphonics / Scott Clayton
|6:21
|14
|Case Shut Down
|Marcelo Zarvos
|1:13
|15
|Phone Message
|Marcelo Zarvos
|1:35
|16
|Eddie Fingers Mick
|Marcelo Zarvos
|1:08
|17
|We Are Fine
|Marcelo Zarvos
|1:57
|18
|Van Miller
|Marcelo Zarvos
|0:44
|19
|Ray Warns Mickey
|Marcelo Zarvos
|3:18
|20
|Snooping
|Marcelo Zarvos
|2:16
|21
|Shootout At the Docks
|Marcelo Zarvos
|4:24
|22
|No Sympathy
|Flash Lightnin' / Dave Hayes
|2:54
|23
|You Treat Me Like a Kid
|Marcelo Zarvos
|1:46
|24
|Terry Watches Francis
|Marcelo Zarvos
|0:53
|25
|Stalker
|Marcelo Zarvos
|0:53
|26
|The Bag Or the Bat
|Marcelo Zarvos
|1:23
|27
|Bridget
|Marcelo Zarvos
|1:13
|28
|Previously On Ray Donovan
|Marcelo Zarvos
|1:48
|29
|Finale
|Marcelo Zarvos
|2:24