|1
|No Heaven No Hell
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|4:47
|2
|Polly Talks to the Spirits
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:39
|3
|The Black Hand
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:13
|4
|Luca Changretta Arrives
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:54
|5
|A Car Approaches
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:38
|6
|Going Back Home to Small Heath
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:22
|7
|Polly Needs Her Pills
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:02
|8
|Tommy Works It Out
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|4:22
|9
|Tommy Kills Antonio
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|3:05
|10
|The Italians Are Coming
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|3:04
|11
|The Ambush
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:31
|12
|Goodbye John Shelby
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:14
|13
|The Family Gathering
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:57
|14
|John's Funeral
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:20
|15
|The Assassins Meet Their Match
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:15
|16
|Aberama Approaches
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:54
|17
|Charlie’s Yard
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:28
|18
|Polly Advises Tommy
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:22
|19
|Bonnie Shows 'em What He's Got (feat. Oli Burslem)
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:39
|20
|Shutdown / The Strike Begins
|Antony Genn, Martin Slattery
|1:37
|21
|Luca in Tommys Office
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:45
|22
|Where's John?
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:51
|23
|Shutdown / New Workers Arrive
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:04
|24
|Michael and His Mother
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:05
|25
|Arthur Takes out the Assassins
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:53
|26
|Greta’s Theme
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:33
|27
|Tommy and Lizzie
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:44
|28
|Polly Meets Luca
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:05
|29
|Arthur and Mrs Ross
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|7:16
|30
|A Gun to the Head
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:35
|31
|The Shoot out on the Bridge
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:29
|32
|Polly Has a Plan
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:33
|33
|May Arrives
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:45
|34
|Luca’s Ultimatum
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:04
|35
|Training for the Big Fight
|Antony Genn, Martin Slattery
|0:44
|36
|May and Charlie
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:34
|37
|Tommy in the Factory
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:33
|38
|Alfie Solomons Arrives
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:23
|39
|Tommy Visits Michael
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:57
|40
|Tommy Vs Lucca
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|8:33
|41
|The Outlaw Thomas Shelby
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|5:57
|42
|Let's Have Some Life
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:47
|43
|We'll Be Home Soon
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:35
|44
|Luca Meets Alfie
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:27
|45
|Ada Is Arrested
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:45
|46
|Push and Pull (feat. Gem Jones)
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:44
|47
|Looking into Tommy's Past
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:33
|48
|Tommy and Jessie Dance
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:14
|49
|Bring It On
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|2:55
|50
|Red Right Hand
|Laura Marling, Antony Genn, Martin Slattery / Thomas Wydler
|1:27
|51
|By Order of the Peaky Fucking Blinders
|Antony Genn, Martin Slattery
|7:36
|52
|Arthur's Funeral
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:20
|53
|Alfie's Gone
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:49
|54
|The Return of Arthur
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|3:02
|55
|Tommy Vs Alfie
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|0:42
|56
|Back to Work for the Peaky Blinders
|Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery
|1:31
|57
|Shutdown / Tommy and Jessie in Bed
|Antony Genn, Martin Slattery
|0:52
|58
|Tommy's Meltdown / Everything Is in the Right Place
|Antony Genn, Martin Slattery / Radiohead
|4:08