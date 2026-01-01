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Kinoafisha TV Shows Peaky Blinders Soundtrack

Soundtrack from "Peaky Blinders"

Music from "Peaky Blinders" All info
Peaky Blinders Series 4 Original Score
Peaky Blinders Series 4 Original Score 58 tracks. Antony Genn, Martin Slattery, Laura Marling, Antony Genn, Martin Slattery
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Peaky Blinders (Original Music From The TV Series)
Peaky Blinders (Original Music From The TV Series) 49 tracks. Cillian Murphy, Nick Cave & The Bad Seeds, The White Stripes, Martin Phipps, Dan Auerbach, Helen McCrory, Jack White, PJ Harvey, Tom Hardy, Black Rebel Motorcycle Club, Paul Hartnoll, Laura Marling, Paul Anderson, Royal Blood, Arctic Monkeys, Radiohead, Dickon Hinchliffe, Queens of the Stone Age, The Last Shadow Puppets, David Bowie, Savages, Rachel Unthank And The Winterset, Anthony Genn, Martin Slattery, Frank Carter & The Rattlesnakes, Foals, Sophie Rundle, Black Sabbath, Anna Calvi, Joy Division, Jehnny Beth, IDLES, Richard Hawley
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Ain't No Grave - Single
Ain't No Grave - Single 1 track. Anna Calvi
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Title Artist Time
1 No Heaven No Hell Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 4:47
2 Polly Talks to the Spirits Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:39
3 The Black Hand Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:13
4 Luca Changretta Arrives Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:54
5 A Car Approaches Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:38
6 Going Back Home to Small Heath Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:22
7 Polly Needs Her Pills Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:02
8 Tommy Works It Out Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 4:22
9 Tommy Kills Antonio Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 3:05
10 The Italians Are Coming Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 3:04
11 The Ambush Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:31
12 Goodbye John Shelby Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:14
13 The Family Gathering Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:57
14 John's Funeral Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:20
15 The Assassins Meet Their Match Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:15
16 Aberama Approaches Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:54
17 Charlie’s Yard Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:28
18 Polly Advises Tommy Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:22
19 Bonnie Shows 'em What He's Got (feat. Oli Burslem) Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:39
20 Shutdown / The Strike Begins Antony Genn, Martin Slattery 1:37
21 Luca in Tommys Office Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:45
22 Where's John? Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:51
23 Shutdown / New Workers Arrive Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:04
24 Michael and His Mother Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:05
25 Arthur Takes out the Assassins Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:53
26 Greta’s Theme Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:33
27 Tommy and Lizzie Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:44
28 Polly Meets Luca Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:05
29 Arthur and Mrs Ross Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 7:16
30 A Gun to the Head Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:35
31 The Shoot out on the Bridge Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:29
32 Polly Has a Plan Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:33
33 May Arrives Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:45
34 Luca’s Ultimatum Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:04
35 Training for the Big Fight Antony Genn, Martin Slattery 0:44
36 May and Charlie Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:34
37 Tommy in the Factory Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:33
38 Alfie Solomons Arrives Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:23
39 Tommy Visits Michael Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:57
40 Tommy Vs Lucca Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 8:33
41 The Outlaw Thomas Shelby Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 5:57
42 Let's Have Some Life Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:47
43 We'll Be Home Soon Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:35
44 Luca Meets Alfie Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:27
45 Ada Is Arrested Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:45
46 Push and Pull (feat. Gem Jones) Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:44
47 Looking into Tommy's Past Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:33
48 Tommy and Jessie Dance Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:14
49 Bring It On Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 2:55
50 Red Right Hand Laura Marling, Antony Genn, Martin Slattery / Thomas Wydler 1:27
51 By Order of the Peaky Fucking Blinders Antony Genn, Martin Slattery 7:36
52 Arthur's Funeral Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:20
53 Alfie's Gone Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:49
54 The Return of Arthur Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 3:02
55 Tommy Vs Alfie Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 0:42
56 Back to Work for the Peaky Blinders Antony Genn, Martin Slattery / Martin Slattery 1:31
57 Shutdown / Tommy and Jessie in Bed Antony Genn, Martin Slattery 0:52
58 Tommy's Meltdown / Everything Is in the Right Place Antony Genn, Martin Slattery / Radiohead 4:08
Listen to songs from "Peaky Blinders" (2013) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Peaky Blinders" in different languages are free for listening online.
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