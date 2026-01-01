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Kinoafisha TV Shows Mythic Quest Soundtrack

Soundtrack from "Mythic Quest"

Music from "Mythic Quest" All info
Mythic Quest: Seasons 1 & 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Mythic Quest: Seasons 1 & 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 17 tracks. Takeshi Furukawa
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Title Artist Time
1 What Is Mythic Quest Takeshi Furukawa 2:42
2 Mythic Quest Main Titles Takeshi Furukawa 0:17
3 Poppy's Theme Takeshi Furukawa 0:32
4 Best Job Ever Takeshi Furukawa 1:25
5 The Masked Man Takeshi Furukawa 1:08
6 Ian's Strife Takeshi Furukawa 0:33
7 Oh My God Takeshi Furukawa 0:27
8 The Testers Takeshi Furukawa 1:08
9 Poppy's Rage Takeshi Furukawa 0:20
10 Ian Fights the Masked Man Takeshi Furukawa 4:57
11 Ian Victorious Takeshi Furukawa 1:02
12 Leaving Mythic Quest Takeshi Furukawa 0:48
13 Everlight Takeshi Furukawa 4:47
14 An Oppressive Test Takeshi Furukawa 0:33
15 This Is Zeus Takeshi Furukawa 0:55
16 This Is Hera Takeshi Furukawa 0:47
17 The Next Chapter Takeshi Furukawa 1:10
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