|Title
|Artist
|Time
|1
|What Is Mythic Quest
|Takeshi Furukawa
|2:42
|2
|Mythic Quest Main Titles
|Takeshi Furukawa
|0:17
|3
|Poppy's Theme
|Takeshi Furukawa
|0:32
|4
|Best Job Ever
|Takeshi Furukawa
|1:25
|5
|The Masked Man
|Takeshi Furukawa
|1:08
|6
|Ian's Strife
|Takeshi Furukawa
|0:33
|7
|Oh My God
|Takeshi Furukawa
|0:27
|8
|The Testers
|Takeshi Furukawa
|1:08
|9
|Poppy's Rage
|Takeshi Furukawa
|0:20
|10
|Ian Fights the Masked Man
|Takeshi Furukawa
|4:57
|11
|Ian Victorious
|Takeshi Furukawa
|1:02
|12
|Leaving Mythic Quest
|Takeshi Furukawa
|0:48
|13
|Everlight
|Takeshi Furukawa
|4:47
|14
|An Oppressive Test
|Takeshi Furukawa
|0:33
|15
|This Is Zeus
|Takeshi Furukawa
|0:55
|16
|This Is Hera
|Takeshi Furukawa
|0:47
|17
|The Next Chapter
|Takeshi Furukawa
|1:10