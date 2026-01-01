Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Marco Polo Soundtrack

Soundtrack from "Marco Polo"

Music from "Marco Polo" All info
Marco Polo (Music from the Netflix Original Series)
Marco Polo (Music from the Netflix Original Series) 24 tracks. Daniele Luppi, Batzorig Vaanchig, Peter Nashel, Eric V. Hachikian, Altan Urag
Listen
Title Artist Time
1 Marco Polo Main Titles Daniele Luppi 1:34
2 The Beautiful Steppe Batzorig Vaanchig 4:49
3 Let the War Begin Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 1:40
4 Marco Trains / Hundred Eyes Fights Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 3:08
5 Marco's Journey Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 2:20
6 Yusuf Investigates Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 2:10
7 At the Poplar Tree Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 2:26
8 Chabi's Rejection / Jing Fei's Dance Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 6:27
9 Marco and Kokachin Ride Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 0:56
10 Prelude to an Attack Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 4:19
11 Yusuf's Farewell Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 3:22
12 The Cricket Minister / Attack of the Walled City Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 5:15
13 Xiangyang Captured Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 3:09
14 Return to Cambulac Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 3:19
15 Approaching Cambulac Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 2:28
16 Jingim has Fallen Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 2:43
17 Mantis Fighting Style Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 2:05
18 It is Coming at Dawn Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 2:02
19 Marco in Venice Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian 1:56
20 The People of Mongolia Altan Urag 2:05
21 Native Mongolia Altan Urag 3:26
22 Shiree Nuur (Shiree Lake) Altan Urag 5:47
23 The Beige Stallion Altan Urag 4:35
24 Khukh Tolboton (Blue Mark) Altan Urag 3:22
Listen to songs from "Marco Polo" (2014) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Marco Polo" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more