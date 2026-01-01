|1
|Marco Polo Main Titles
|Daniele Luppi
|1:34
|2
|The Beautiful Steppe
|Batzorig Vaanchig
|4:49
|3
|Let the War Begin
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|1:40
|4
|Marco Trains / Hundred Eyes Fights
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|3:08
|5
|Marco's Journey
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|2:20
|6
|Yusuf Investigates
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|2:10
|7
|At the Poplar Tree
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|2:26
|8
|Chabi's Rejection / Jing Fei's Dance
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|6:27
|9
|Marco and Kokachin Ride
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|0:56
|10
|Prelude to an Attack
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|4:19
|11
|Yusuf's Farewell
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|3:22
|12
|The Cricket Minister / Attack of the Walled City
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|5:15
|13
|Xiangyang Captured
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|3:09
|14
|Return to Cambulac
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|3:19
|15
|Approaching Cambulac
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|2:28
|16
|Jingim has Fallen
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|2:43
|17
|Mantis Fighting Style
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|2:05
|18
|It is Coming at Dawn
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|2:02
|19
|Marco in Venice
|Peter Nashel, Eric V. Hachikian / Eric V. Hachikian
|1:56
|20
|The People of Mongolia
|Altan Urag
|2:05
|21
|Native Mongolia
|Altan Urag
|3:26
|22
|Shiree Nuur (Shiree Lake)
|Altan Urag
|5:47
|23
|The Beige Stallion
|Altan Urag
|4:35
|24
|Khukh Tolboton (Blue Mark)
|Altan Urag
|3:22