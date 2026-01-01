|Title
|Artist
|Time
|1
|Out of Nothing, Everything
|Dan Romer
|2:00
|2
|Annie
|Dan Romer
|2:23
|3
|Lost Without Connection
|Dan Romer
|1:59
|4
|Owen
|Dan Romer
|1:20
|5
|Searching for a Loved One
|Dan Romer
|1:37
|6
|The a Pill
|Dan Romer
|1:04
|7
|Final Question
|Dan Romer
|1:22
|8
|Metal Tears
|Dan Romer
|0:43
|9
|Describe Your Emotional State
|Dan Romer
|1:24
|10
|Blind Spots
|Dan Romer
|2:34
|11
|We're Gonna Get You Out of Here
|Dan Romer
|1:20
|12
|If Someone Tries to Chop It Down
|Dan Romer
|4:13
|13
|Force of Nature
|Dan Romer
|2:33
|14
|My Mind Is Playing Tricks
|Dan Romer
|3:13
|15
|A Fate Worse Than Death
|Dan Romer
|0:36
|16
|The GRTA
|Dan Romer
|3:20
|17
|Welcome Back Subjects
|Dan Romer
|2:25
|18
|It Felt Like an Escape
|Dan Romer
|2:00
|19
|The Lake of the Clouds
|Dan Romer
|1:29
|20
|This Place Feels Different
|Dan Romer
|2:14
|21
|My Greatest Triumphs
|Dan Romer
|2:14
|22
|Sisters
|Dan Romer
|3:19
|23
|A Quest to Connect
|Dan Romer
|1:24
|24
|Love Unconditionally
|Dan Romer
|2:24
|25
|Where I'm Supposed to Be
|Dan Romer
|2:55
|26
|The Fate of the World
|Dan Romer
|1:51
|27
|Back for Revenge
|Dan Romer
|2:01
|28
|Inner Demons
|Dan Romer
|1:50
|29
|This Is Goodbye for Us
|Dan Romer
|5:56
|30
|Annie and Owen
|Dan Romer
|5:07
|31
|ULP (Bonus Track)
|Dan Romer
|3:27
|32
|Lab Melodies (Bonus Track)
|Dan Romer
|3:23