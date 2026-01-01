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Kinoafisha TV Shows Loki Soundtrack

Soundtrack from "Loki"

Music from "Loki" All info
Loki: Vol. 1 (Episodes 1-3) [Original Soundtrack]
Loki: Vol. 1 (Episodes 1-3) [Original Soundtrack] 25 tracks. Natalie Holt, Tom Hiddleston
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Loki: Vol. 2 (Episodes 4-6) [Original Soundtrack]
Loki: Vol. 2 (Episodes 4-6) [Original Soundtrack] 23 tracks. Natalie Holt
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TVA (From "Loki") - Single
TVA (From "Loki") - Single 1 track. Natalie Holt
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Title Artist Time
1 TVA Natalie Holt 2:29
2 New York, 2012 Natalie Holt 1:30
3 Gobi, 2012 Natalie Holt 3:00
4 TVA First View Natalie Holt 1:07
5 Loki Green Theme Natalie Holt 2:25
6 Loki Processing Natalie Holt 2:16
7 Aix-En-Provence, 1549 Natalie Holt 2:34
8 Miss Minutes Natalie Holt 2:00
9 Mischievous Scamp Natalie Holt 1:29
10 Dangerous Variant Natalie Holt 1:37
11 Frigga Natalie Holt 2:21
12 TVA Inner Workings Natalie Holt 1:48
13 DB Cooper Natalie Holt 1:35
14 Oshkosh, 1985 Natalie Holt 1:53
15 Catch Up Natalie Holt 1:38
16 Jet Ski Natalie Holt 2:11
17 Glorious Purpose Natalie Holt 2:34
18 The Archives Natalie Holt 2:08
19 Salina, 1858 Natalie Holt 1:40
20 Roxxcart, 2050 Natalie Holt 2:06
21 I Miss Randy Natalie Holt 1:52
22 Reset Charges Natalie Holt 2:28
23 TVA Title Card Natalie Holt 1:38
24 Very Full Tom Hiddleston 1:26
25 Lamentis-1, 2077 Natalie Holt 1:54
Listen to songs from "Loki" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Loki" in different languages are free for listening online.
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