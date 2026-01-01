|Title
|Artist
|Time
|1
|TVA
|Natalie Holt
|2:29
|2
|New York, 2012
|Natalie Holt
|1:30
|3
|Gobi, 2012
|Natalie Holt
|3:00
|4
|TVA First View
|Natalie Holt
|1:07
|5
|Loki Green Theme
|Natalie Holt
|2:25
|6
|Loki Processing
|Natalie Holt
|2:16
|7
|Aix-En-Provence, 1549
|Natalie Holt
|2:34
|8
|Miss Minutes
|Natalie Holt
|2:00
|9
|Mischievous Scamp
|Natalie Holt
|1:29
|10
|Dangerous Variant
|Natalie Holt
|1:37
|11
|Frigga
|Natalie Holt
|2:21
|12
|TVA Inner Workings
|Natalie Holt
|1:48
|13
|DB Cooper
|Natalie Holt
|1:35
|14
|Oshkosh, 1985
|Natalie Holt
|1:53
|15
|Catch Up
|Natalie Holt
|1:38
|16
|Jet Ski
|Natalie Holt
|2:11
|17
|Glorious Purpose
|Natalie Holt
|2:34
|18
|The Archives
|Natalie Holt
|2:08
|19
|Salina, 1858
|Natalie Holt
|1:40
|20
|Roxxcart, 2050
|Natalie Holt
|2:06
|21
|I Miss Randy
|Natalie Holt
|1:52
|22
|Reset Charges
|Natalie Holt
|2:28
|23
|TVA Title Card
|Natalie Holt
|1:38
|24
|Very Full
|Tom Hiddleston
|1:26
|25
|Lamentis-1, 2077
|Natalie Holt
|1:54