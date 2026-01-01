|Title
|Artist
|Time
|1
|Little Fires Everywhere Main Title
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|1:14
|2
|Mothers and Daughters
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|1:56
|3
|The Richardson House
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|1:47
|4
|Bebe Arrives
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|2:49
|5
|In the Air Tonight
|Judith Hill / Phil Collins
|3:11
|6
|Mia Lights a Fire
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|4:05
|7
|The Photograph
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|3:25
|8
|Three Mothers
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|2:30
|9
|Uninvited
|BELLSAINT / Alanis Nadine Morissette
|4:08
|10
|Feeling It
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|3:05
|11
|Bitch
|Ruby Amanfu / Shelly Peiken
|2:55
|12
|Why Keep Secrets
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|1:47
|13
|Pictures of You
|Lauren Ruth Ward
|4:08
|14
|Setting Fires
|Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers
|2:03
|15
|Build It Up (Instrumental)
|Марк Айшем, Isabella Summers / Ingrid Michaelson
|5:54
|16
|Build It Up
|Ingrid Michaelson
|3:50