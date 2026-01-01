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Kinoafisha TV Shows Little Fires Everywhere Soundtrack

Soundtrack from "Little Fires Everywhere"

Music from "Little Fires Everywhere" All info
Little Fires Everywhere (Original Soundtrack)
Little Fires Everywhere (Original Soundtrack) 16 tracks. Марк Айшем, Isabella Summers, Judith Hill, BELLSAINT, Ruby Amanfu, Lauren Ruth Ward, Ingrid Michaelson
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Title Artist Time
1 Little Fires Everywhere Main Title Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 1:14
2 Mothers and Daughters Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 1:56
3 The Richardson House Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 1:47
4 Bebe Arrives Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 2:49
5 In the Air Tonight Judith Hill / Phil Collins 3:11
6 Mia Lights a Fire Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 4:05
7 The Photograph Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 3:25
8 Three Mothers Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 2:30
9 Uninvited BELLSAINT / Alanis Nadine Morissette 4:08
10 Feeling It Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 3:05
11 Bitch Ruby Amanfu / Shelly Peiken 2:55
12 Why Keep Secrets Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 1:47
13 Pictures of You Lauren Ruth Ward 4:08
14 Setting Fires Марк Айшем, Isabella Summers / Isabella Summers 2:03
15 Build It Up (Instrumental) Марк Айшем, Isabella Summers / Ingrid Michaelson 5:54
16 Build It Up Ingrid Michaelson 3:50
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