|Title
|Artist
|Time
|1
|Dreaming
|Nathan Lanier
|1:47
|2
|Taking Flight
|Nathan Lanier
|2:34
|3
|Finding a Way
|Nathan Lanier
|1:28
|4
|Life Lessons
|Nathan Lanier
|1:40
|5
|Getting Permission
|Nathan Lanier
|1:52
|6
|The Map
|Nathan Lanier
|1:04
|7
|Lost
|Nathan Lanier
|1:25
|8
|The Bunker
|Nathan Lanier
|3:52
|9
|Betrayal
|Nathan Lanier
|2:09
|10
|Alone
|Nathan Lanier
|1:50
|11
|Litmus Tests
|Nathan Lanier
|1:29
|12
|Frank & Trip
|Nathan Lanier
|2:49
|13
|Remember
|Nathan Lanier
|2:44
|14
|Izzy & Ethan
|Nathan Lanier
|2:10
|15
|Whistleblowers
|Nathan Lanier
|1:55
|16
|Matt & Syl
|Nathan Lanier
|1:05
|17
|Two O'clock
|Nathan Lanier
|1:00
|18
|No More Lies!
|Nathan Lanier
|1:16
|19
|Is That You
|Nathan Lanier
|1:15
|20
|Rescued
|Nathan Lanier
|1:42
|21
|The Real Story
|Nathan Lanier
|5:31
|22
|The Docks
|Nathan Lanier
|1:59
|23
|You Got This
|Nathan Lanier
|2:11
|24
|Witness
|Nathan Lanier
|5:01
|25
|Better Together
|Nathan Lanier
|5:49