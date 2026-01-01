|Title
|Artist
|Time
|1
|Say Liza (Liza With A Z)
|Krysta Rodriguez / John Kander
|2:56
|2
|Got My Team
|Nathan Barr, Stephen Lukach / Stephen Lukach
|1:47
|3
|Made Something
|Nathan Barr
|1:21
|4
|Only Takes One Person
|Nathan Barr
|2:33
|5
|Something Great
|Nathan Barr
|2:05
|6
|Versailles
|Nathan Barr
|1:44
|7
|Not a Pitch
|Nathan Barr
|2:42
|8
|I Gotcha
|Krysta Rodriguez
|2:37
|9
|Car Flashback
|Nathan Barr
|1:44
|10
|No One's Doing This
|Nathan Barr
|1:33
|11
|Mother's Funeral
|Nathan Barr
|2:20
|12
|Jacqueline Kennedy
|Nathan Barr, Stephen Lukach / Stephen Lukach
|1:42
|13
|Carl's Problem
|Nathan Barr
|2:33
|14
|Liza's Wedding
|Nathan Barr
|1:09
|15
|Bonjour Paris
|Krysta Rodriguez / Leonard Gershe
|1:50
|16
|Liza's Getting Married
|Nathan Barr
|1:17
|17
|Not Halston Anymore
|Nathan Barr
|3:13
|18
|The End
|Nathan Barr
|2:50