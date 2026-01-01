Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Halston Soundtrack

Soundtrack from "Halston"

Music from "Halston" All info
Halston (Music From the Netflix Series)
Halston (Music From the Netflix Series) 18 tracks. Krysta Rodriguez, Nathan Barr, Stephen Lukach, Nathan Barr
Listen
Title Artist Time
1 Say Liza (Liza With A Z) Krysta Rodriguez / John Kander 2:56
2 Got My Team Nathan Barr, Stephen Lukach / Stephen Lukach 1:47
3 Made Something Nathan Barr 1:21
4 Only Takes One Person Nathan Barr 2:33
5 Something Great Nathan Barr 2:05
6 Versailles Nathan Barr 1:44
7 Not a Pitch Nathan Barr 2:42
8 I Gotcha Krysta Rodriguez 2:37
9 Car Flashback Nathan Barr 1:44
10 No One's Doing This Nathan Barr 1:33
11 Mother's Funeral Nathan Barr 2:20
12 Jacqueline Kennedy Nathan Barr, Stephen Lukach / Stephen Lukach 1:42
13 Carl's Problem Nathan Barr 2:33
14 Liza's Wedding Nathan Barr 1:09
15 Bonjour Paris Krysta Rodriguez / Leonard Gershe 1:50
16 Liza's Getting Married Nathan Barr 1:17
17 Not Halston Anymore Nathan Barr 3:13
18 The End Nathan Barr 2:50
Listen to songs from "Halston" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Halston" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Staryy oryol
Staryy oryol
2026, Russia, Comedy, Family
Za lyubov
Za lyubov
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more