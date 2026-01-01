|1
|Gotham Main Title (Extended Version)
|Дэнни Кэннон, Graeme Revell, David Russo / David Russo
|1:07
|2
|Blood In the Streets
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|0:53
|3
|Falcone's Theme
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:29
|4
|Meet Oswald Copplepott
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:36
|5
|Meet the GCPD
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|2:23
|6
|Bruce Wayne Meets Jim Gordon
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|2:51
|7
|Bruce Gives Gordon His Badge Back
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:25
|8
|Penguin Lurks
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:24
|9
|Penguin Strikes
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:07
|10
|Selina the Survivor
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:08
|11
|Falcone Sends a Message
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:15
|12
|Arkham Proposal
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:06
|13
|Jim Saves the Mayor
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|3:57
|14
|Evil Rises
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:09
|15
|Bruce Wayne Meets Selina Kyle
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:23
|16
|Meet Victor Zsasz
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|3:13
|17
|Penguin's Alive!
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:22
|18
|Fish & Liza In the Confessional
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:38
|19
|Jim Defeats the Mask
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|3:13
|20
|Bruce Wayne & Selina Kyle: Catch Me, You Can Kiss Me
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:06
|21
|Bruce Wayne & Selina Kyle: Broken Children
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|2:13
|22
|Don Falcone Strangles Liza
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|4:51
|23
|Gertrude Visits Penguin's New Club
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:30
|24
|Penguin Meets Nygma
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:45
|25
|Jerome's Interrogation
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|3:25
|26
|The Red Hood Gang
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:10
|27
|Nygma's 1st Kill
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:04
|28
|Gotham End Credits
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|0:53
|29
|Falcone's Empire In Flux
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:54
|30
|Moral Decisions
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|2:06
|31
|Gotham Underbelly
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:53
|32
|Gotham Tragedy
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|1:29
|33
|Gordon's Theme
|David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell
|2:08