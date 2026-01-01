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Kinoafisha TV Shows Gotham Soundtrack

Soundtrack from "Gotham"

Music from "Gotham" All info
Gotham: Season 1 (Original Television Soundtrack)
Gotham: Season 1 (Original Television Soundtrack) 33 tracks. Дэнни Кэннон, Graeme Revell, David Russo, David Russo, Graeme Revell
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Title Artist Time
1 Gotham Main Title (Extended Version) Дэнни Кэннон, Graeme Revell, David Russo / David Russo 1:07
2 Blood In the Streets David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 0:53
3 Falcone's Theme David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:29
4 Meet Oswald Copplepott David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:36
5 Meet the GCPD David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 2:23
6 Bruce Wayne Meets Jim Gordon David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 2:51
7 Bruce Gives Gordon His Badge Back David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:25
8 Penguin Lurks David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:24
9 Penguin Strikes David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:07
10 Selina the Survivor David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:08
11 Falcone Sends a Message David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:15
12 Arkham Proposal David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:06
13 Jim Saves the Mayor David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 3:57
14 Evil Rises David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:09
15 Bruce Wayne Meets Selina Kyle David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:23
16 Meet Victor Zsasz David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 3:13
17 Penguin's Alive! David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:22
18 Fish & Liza In the Confessional David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:38
19 Jim Defeats the Mask David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 3:13
20 Bruce Wayne & Selina Kyle: Catch Me, You Can Kiss Me David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:06
21 Bruce Wayne & Selina Kyle: Broken Children David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 2:13
22 Don Falcone Strangles Liza David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 4:51
23 Gertrude Visits Penguin's New Club David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:30
24 Penguin Meets Nygma David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:45
25 Jerome's Interrogation David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 3:25
26 The Red Hood Gang David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:10
27 Nygma's 1st Kill David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:04
28 Gotham End Credits David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 0:53
29 Falcone's Empire In Flux David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:54
30 Moral Decisions David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 2:06
31 Gotham Underbelly David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:53
32 Gotham Tragedy David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 1:29
33 Gordon's Theme David Russo, Graeme Revell / Graeme Revell 2:08
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