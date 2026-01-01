|1
|Find Your Beach
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:20
|2
|A Strange Toilet Depression
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:35
|3
|Not Just Cards
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:55
|4
|Bill Roulette
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:03
|5
|How Do You Like My Fish
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:42
|6
|A Way to Stop
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:28
|7
|Get in the Car
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:32
|8
|How Much Am I Worth?
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|2:32
|9
|We Were So Good
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:02
|10
|The Eye in Survivor
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:00
|11
|Wet Wipes
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:01
|12
|Vegas Baby
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:36
|13
|Nana
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:42
|14
|Incentivized
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:42
|15
|Stuck in the Car Wash
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:03
|16
|I Can’t See
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:51
|17
|Big Kahuna
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:35
|18
|Hit it Straight
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:55
|19
|Alexander Hamilton
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|2:44
|20
|From the Banker’s Mouth
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:47
|21
|Grandma Loves Grisham
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:00
|22
|This is My Boss
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:01
|23
|Carolyn with a Y
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:51
|24
|Back to Where We Started
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:09
|25
|Chef Boyardee
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:46
|26
|Cuisine de Dumpster
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|1:14
|27
|Get Some Sleep
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Ian Hultquist
|0:33