|1
|Bemidji, MN (Fargo Series Main Theme)
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:28
|2
|The Long Road Home (Paint Cans)
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:15
|3
|Molly Looks for Lester
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:03
|4
|Murder
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:48
|5
|The Deer
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:51
|6
|The North
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:48
|7
|Malvo's Theme
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:09
|8
|Wrench and Numbers
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:47
|9
|Stavros' Prayer
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|3:13
|10
|Murderous Tundra
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:10
|11
|Dullard
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:22
|12
|Fish Head
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:30
|13
|Lester Running
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:45
|14
|Bad Idea
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:23
|15
|Homecoming
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:08
|16
|Lester as Malvo
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:03
|17
|Gus, Pt. 2
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:34
|18
|Malvo Reinvents
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:46
|19
|The Parable (Gus' Theme)
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:59
|20
|Poor Demitri
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:32
|21
|Trading Places
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:35
|22
|Malvo Retreats
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:26
|23
|Malvo (Eyes Wide)
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:05
|24
|Gus and Molly
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:20
|25
|Malvo's Briefcase
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:25
|26
|Thin Ice
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|1:22
|27
|Bemidji, MN (Reprise)
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|2:53
|28
|Highway Snow (Fargo Series End Credits)
|Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo
|0:54