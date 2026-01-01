Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Fargo Soundtrack

Soundtrack from "Fargo"

Music from "Fargo" All info
Fargo (An Original MGM / FXP Television Series)
Fargo (An Original MGM / FXP Television Series) 28 tracks. Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra
Listen
Title Artist Time
1 Bemidji, MN (Fargo Series Main Theme) Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:28
2 The Long Road Home (Paint Cans) Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:15
3 Molly Looks for Lester Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:03
4 Murder Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:48
5 The Deer Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:51
6 The North Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:48
7 Malvo's Theme Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:09
8 Wrench and Numbers Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:47
9 Stavros' Prayer Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 3:13
10 Murderous Tundra Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:10
11 Dullard Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:22
12 Fish Head Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:30
13 Lester Running Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:45
14 Bad Idea Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:23
15 Homecoming Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:08
16 Lester as Malvo Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:03
17 Gus, Pt. 2 Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:34
18 Malvo Reinvents Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:46
19 The Parable (Gus' Theme) Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:59
20 Poor Demitri Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:32
21 Trading Places Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:35
22 Malvo Retreats Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:26
23 Malvo (Eyes Wide) Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:05
24 Gus and Molly Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:20
25 Malvo's Briefcase Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:25
26 Thin Ice Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 1:22
27 Bemidji, MN (Reprise) Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 2:53
28 Highway Snow (Fargo Series End Credits) Jeff Russo, The Prague FILMharmonic Orchestra / Jeff Russo 0:54
Listen to songs from "Fargo" (2014) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Fargo" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more