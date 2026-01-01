Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Doom Patrol Soundtrack

Soundtrack from "Doom Patrol"

Music from "Doom Patrol" All info
Doom Patrol: Season 3 (Original Television Soundtrack)
Doom Patrol: Season 3 (Original Television Soundtrack) 20 tracks. Clint Mansell, Kevin Kiner
Listen
Doom Patrol: Season 1 (Original Television Soundtrack)
Doom Patrol: Season 1 (Original Television Soundtrack) 15 tracks. Clint Mansell, Kevin Kiner, Sean Kiner, Clint Mansell, Kevin Kiner
Listen
Doom Patrol: Season 2 (Original Television Soundtrack)
Doom Patrol: Season 2 (Original Television Soundtrack) 15 tracks. Clint Mansell, Kevin Kiner
Listen
Doom Patrol Theme (From "Doom Patrol") - Single
Doom Patrol Theme (From "Doom Patrol") - Single 1 track. Geek Music
Listen
People Like Us (feat. Alan Mingo Jr.) [From Doom Patrol] [Season 1] - Single
People Like Us (feat. Alan Mingo Jr.) [From Doom Patrol] [Season 1] - Single 1 track. Matt Bomer
Listen
Title Artist Time
1 Steampunk Entrance Clint Mansell, Kevin Kiner 3:12
2 Battle with Trauma Clint Mansell, Kevin Kiner / Sean Kiner 4:49
3 The Brotherhood of Evil Clint Mansell, Kevin Kiner 2:09
4 Garguax and Samuelson Clint Mansell, Kevin Kiner 3:50
5 Tunnel of Souls Clint Mansell, Kevin Kiner 4:05
6 Meet the Dead Boys Clint Mansell, Kevin Kiner 5:18
7 Zombie Patrol Clint Mansell, Kevin Kiner 4:24
8 Dada Talk Clint Mansell, Kevin Kiner 4:32
9 Souvenirs Clint Mansell, Kevin Kiner 5:51
10 Finding Closure Clint Mansell, Kevin Kiner 4:14
11 Rita and Malcolm Clint Mansell, Kevin Kiner 4:37
12 Dada Invites Clint Mansell, Kevin Kiner 1:40
13 Eternal Flagellation Clint Mansell, Kevin Kiner / Kevin Kiner 5:06
14 Vic and General Tony Clint Mansell, Kevin Kiner 8:24
15 Cliff and Cliff Clint Mansell, Kevin Kiner 5:24
16 Team Fights Baby Clint Mansell, Kevin Kiner 3:52
17 Brain in Robotman Clint Mansell, Kevin Kiner 3:11
18 Giant Robot Clint Mansell, Kevin Kiner 3:58
19 Time Won't Change Clint Mansell, Kevin Kiner 4:25
20 Super Team Ready Clint Mansell, Kevin Kiner 3:03
Listen to songs from "Doom Patrol" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Doom Patrol" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more