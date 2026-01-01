|1
|Steampunk Entrance
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:12
|2
|Battle with Trauma
|Clint Mansell, Kevin Kiner / Sean Kiner
|4:49
|3
|The Brotherhood of Evil
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|2:09
|4
|Garguax and Samuelson
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:50
|5
|Tunnel of Souls
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|4:05
|6
|Meet the Dead Boys
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:18
|7
|Zombie Patrol
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|4:24
|8
|Dada Talk
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|4:32
|9
|Souvenirs
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:51
|10
|Finding Closure
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|4:14
|11
|Rita and Malcolm
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|4:37
|12
|Dada Invites
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|1:40
|13
|Eternal Flagellation
|Clint Mansell, Kevin Kiner / Kevin Kiner
|5:06
|14
|Vic and General Tony
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|8:24
|15
|Cliff and Cliff
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|5:24
|16
|Team Fights Baby
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:52
|17
|Brain in Robotman
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:11
|18
|Giant Robot
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:58
|19
|Time Won't Change
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|4:25
|20
|Super Team Ready
|Clint Mansell, Kevin Kiner
|3:03