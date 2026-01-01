|Title
|Artist
|Time
|1
|Data Analysis
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|4:50
|2
|Chocolate Milk
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|3:33
|3
|Fredwynn Knows
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|4:40
|4
|Macguffin
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|4:28
|5
|Those Dark Horses
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|3:02
|6
|Disillusion
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|4:40
|7
|The Architect
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|6:15
|8
|This Is Existing
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|1:38
|9
|Breaking and Entering
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|4:11
|10
|Hooded Gathering
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|5:11
|11
|They Have Clara
|Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba
|3:26