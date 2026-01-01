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Kinoafisha TV Shows Dispatches from Elsewhere Soundtrack

Soundtrack from "Dispatches from Elsewhere"

Music from "Dispatches from Elsewhere" All info
Dispatches from Elsewhere (Music from The Jejune Institute)
Dispatches from Elsewhere (Music from The Jejune Institute) 11 tracks. Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne
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Dispatches from Elsewhere (Music from The Elsewhere Society)
Dispatches from Elsewhere (Music from The Elsewhere Society) 9 tracks. Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne
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Title Artist Time
1 Data Analysis Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 4:50
2 Chocolate Milk Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 3:33
3 Fredwynn Knows Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 4:40
4 Macguffin Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 4:28
5 Those Dark Horses Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 3:02
6 Disillusion Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 4:40
7 The Architect Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 6:15
8 This Is Existing Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 1:38
9 Breaking and Entering Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 4:11
10 Hooded Gathering Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 5:11
11 They Have Clara Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne / Nick Chuba 3:26
Listen to songs from "Dispatches from Elsewhere" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Dispatches from Elsewhere" in different languages are free for listening online.
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