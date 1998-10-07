Menu
Seasons
Charmed All seasons
Charmed
16+
Production year
1998
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
The WB
Series rating
8.3
Rate
10
votes
7.2
IMDb
Write review
All seasons of "Charmed"
Season 1
22 episodes
7 October 1998 - 26 May 1999
Season 2
22 episodes
30 September 1999 - 18 May 2000
Season 3
22 episodes
5 October 2000 - 17 May 2001
Season 4
22 episodes
4 October 2001 - 16 May 2002
Season 5
23 episodes
22 September 2002 - 11 May 2003
Season 6
23 episodes
28 September 2003 - 16 May 2004
Season 7
22 episodes
12 September 2004 - 22 May 2005
Season 8
22 episodes
25 September 2005 - 21 May 2006
