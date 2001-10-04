В 4 сезоне сериала «Зачарованные» девушки тяжело переживают потерю старшей из сестер – Прю. Теперь Силы трех не существует, и Зачарованные как никогда уязвимы для демонов. Пайпер пытается вернуть третью ведьму с помощью магии. Однако вместо Прю в их дом приходит незнакомая девушка по имени Пейдж. Она чувствует некую связь с семейством Холливелл, и вскоре выясняется, что для этого есть основания. Пайпер призывает духов мамы и бабушки и узнает от них о прошлом Пейдж. Судя по всему, именно эта девушка должна замкнуть круг, спав новой Зачарованной. Однако она еще не знает о своих силах и не верит в существование магии.