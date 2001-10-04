Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Charmed 1998 - 2006 season 4

Charmed season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Charmed Seasons Season 4

Charmed 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 4 October 2001
Production year 2001
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Charmed" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Зачарованные» девушки тяжело переживают потерю старшей из сестер – Прю. Теперь Силы трех не существует, и Зачарованные как никогда уязвимы для демонов. Пайпер пытается вернуть третью ведьму с помощью магии. Однако вместо Прю в их дом приходит незнакомая девушка по имени Пейдж. Она чувствует некую связь с семейством Холливелл, и вскоре выясняется, что для этого есть основания. Пайпер призывает духов мамы и бабушки и узнает от них о прошлом Пейдж. Судя по всему, именно эта девушка должна замкнуть круг, спав новой Зачарованной. Однако она еще не знает о своих силах и не верит в существование магии.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.2 IMDb
"Charmed" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Charmed Again (1)
Season 4 Episode 1
4 October 2001
Charmed Again (2)
Season 4 Episode 2
4 October 2001
Hell Hath No Fury
Season 4 Episode 3
11 October 2001
Enter the Demon
Season 4 Episode 4
18 October 2001
Size Matters
Season 4 Episode 5
25 October 2001
A Knight to Remember
Season 4 Episode 6
1 November 2001
Brain Drain
Season 4 Episode 7
8 November 2001
Black as Cole
Season 4 Episode 8
15 November 2001
Muse to My Ears
Season 4 Episode 9
13 December 2001
A Paige from the Past
Season 4 Episode 10
17 January 2002
Trial by Magic
Season 4 Episode 11
24 January 2002
Lost and Bound
Season 4 Episode 12
31 January 2002
Charmed and Dangerous
Season 4 Episode 13
7 February 2002
The Three Faces of Phoebe
Season 4 Episode 14
14 February 2002
Marry-Go-Round
Season 4 Episode 15
14 March 2002
The Fifth Halliwell
Season 4 Episode 16
21 March 2002
Saving Private Leo
Season 4 Episode 17
28 March 2002
Bite Me
Season 4 Episode 18
18 April 2002
We're Off to See the Wizard
Season 4 Episode 19
25 April 2002
Long Live the Queen
Season 4 Episode 20
2 May 2002
Womb Raider
Season 4 Episode 21
9 May 2002
Witch Way Now?
Season 4 Episode 22
16 May 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more