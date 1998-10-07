Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Charmed 1998 - 2006 season 1

Charmed season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Charmed Seasons Season 1

Charmed 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 1998
Production year 1998
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Charmed" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Зачарованные» три сестры из семейства Холливелл уживаются под одной крышей. Прю – ответственная карьеристка, Пайпер – хранительница очага, а Фиби – безалаберная студентка. Все они совершенно разные, поэтому в доме не обходится без ссор. Однако другой родни у девушек не осталось, и они всегда стараются поддерживать друг друга. Однажды младшая из сестер – Фиби – обнаруживает на чердаке магическую книгу. В тот же день на семейный особняк Холливеллов нападает жуткое существо. Весь мир девушек в одночасье переворачивается: выясняется, что они – потомственные ведьмы и долг каждой из них – защищать невинных людей от демонов.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.2 IMDb
"Charmed" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Something Wicca This Way Comes
Season 1 Episode 1
7 October 1998
I've Got You Under My Skin
Season 1 Episode 2
14 October 1998
Thank You for Not Morphing
Season 1 Episode 3
21 October 1998
Dead Man Dating
Season 1 Episode 4
28 October 1998
Dream Sorcerer
Season 1 Episode 5
4 November 1998
The Wedding from Hell
Season 1 Episode 6
11 November 1998
The Fourth Sister
Season 1 Episode 7
18 November 1998
The Truth Is Out There... and It Hurts
Season 1 Episode 8
25 November 1998
The Witch Is Back
Season 1 Episode 9
16 December 1998
Wicca Envy
Season 1 Episode 10
13 January 1999
Feats of Clay
Season 1 Episode 11
20 January 1999
The Wendigo
Season 1 Episode 12
3 February 1999
From Fear to Eternity
Season 1 Episode 13
10 February 1999
Secrets and Guys
Season 1 Episode 14
17 February 1999
Is There a Woogy in the House?
Season 1 Episode 15
24 February 1999
Which Prue Is It, Anyway?
Season 1 Episode 16
3 March 1999
That '70s Episode
Season 1 Episode 17
7 April 1999
When Bad Warlocks Go Good
Season 1 Episode 18
28 April 1999
Out of Sight
Season 1 Episode 19
5 May 1999
The Power of Two
Season 1 Episode 20
12 May 1999
Love Hurts
Season 1 Episode 21
19 May 1999
Déjà Vu All Over Again
Season 1 Episode 22
26 May 1999
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more