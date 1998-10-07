В 1 сезоне сериала «Зачарованные» три сестры из семейства Холливелл уживаются под одной крышей. Прю – ответственная карьеристка, Пайпер – хранительница очага, а Фиби – безалаберная студентка. Все они совершенно разные, поэтому в доме не обходится без ссор. Однако другой родни у девушек не осталось, и они всегда стараются поддерживать друг друга. Однажды младшая из сестер – Фиби – обнаруживает на чердаке магическую книгу. В тот же день на семейный особняк Холливеллов нападает жуткое существо. Весь мир девушек в одночасье переворачивается: выясняется, что они – потомственные ведьмы и долг каждой из них – защищать невинных людей от демонов.