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Charmed 1998 - 2006 season 7

Charmed season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Charmed Seasons Season 7
Charmed 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 12 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Charmed" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Зачарованные» Пайпер и Лео пытаются уберечь своих маленьких сыновей от тлетворного влияния злых сил. Заботливый отец старается уничтожить всех демонов, которые могут угрожать Уайатту и Крису. Однако из-за этой одержимости он почти не бывает дома с семьей. Между ним и Пайпер начинаются ссоры. Фиби становится настоящим трудоголиком, из-за работы у нее не остается времени ни на магию, ни на личную жизнь. Пейдж тоже находит свое призвание – ей предлагают возглавить Школу магии и взять на себя заботу о юных ведьмах и колдунах. Тем временем секрет Холливеллов узнает агент полиции Шеридан.

Series rating

7.4
Rate 21 votes
7.2 IMDb

"Charmed" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
A Call to Arms
Season 7 Episode 1
12 September 2004
The Bare Witch Project
Season 7 Episode 2
19 September 2004
Cheaper by the Coven
Season 7 Episode 3
26 September 2004
Charrrmed!
Season 7 Episode 4
3 October 2004
Styx Feet Under
Season 7 Episode 5
10 October 2004
Once in a Blue Moon
Season 7 Episode 6
17 October 2004
Someone to Witch Over Me
Season 7 Episode 7
31 October 2004
Charmed Noir
Season 7 Episode 8
14 November 2004
There's Something About Leo
Season 7 Episode 9
21 November 2004
Witchness Protection
Season 7 Episode 10
28 November 2004
Ordinary Witches
Season 7 Episode 11
16 January 2005
Extreme Makeover: World Edition
Season 7 Episode 12
23 January 2005
Charmageddon
Season 7 Episode 13
30 January 2005
Carpe Demon
Season 7 Episode 14
13 February 2005
Show Ghouls
Season 7 Episode 15
20 February 2005
The Seven Year Witch
Season 7 Episode 16
10 April 2005
Scry Hard
Season 7 Episode 17
17 April 2005
Little Box of Horrors
Season 7 Episode 18
24 April 2005
Freaky Phoebe
Season 7 Episode 19
1 May 2005
Imaginary Fiends
Season 7 Episode 20
8 May 2005
Death Becomes Them
Season 7 Episode 21
15 May 2005
Something Wicca This Way Goes
Season 7 Episode 22
22 May 2005
TV series release schedule
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