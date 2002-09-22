Menu
Charmed 1998 - 2006 season 5

Charmed season 5 poster
Season premiere 22 September 2002
Production year 2002
Number of episodes 23
Runtime 23 hours 0 minute
"Charmed" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Зачарованные» старшая из сестер Холливелл ждет ребенка. Наследник ведьмы и хранителя должен обладать уникальными силами, поэтому все с нетерпением ожидают его появления на свет. Тем временем у всех сестер появляется немного времени на себя: после смерти Хозяина демоны почти не нарушают их покой вторжениями и нападениями. Однако Пейдж считает, что такое подозрительное затишье может быть только перед бурей. Она уходит с работы и направляет все силы на изучение магии, чтобы достигнуть мастерства покойной Прю. Фиби ведет колонку в газете и узнает, что Коул вернулся в мир людей.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.2 IMDb
"Charmed" season 5 list of episodes. TV series release schedule
A Witch's Tail (1)
Season 5 Episode 1
22 September 2002
A Witch's Tail (2)
Season 5 Episode 2
22 September 2002
Happily Ever After
Season 5 Episode 3
29 September 2002
Siren Song
Season 5 Episode 4
6 October 2002
Witches in Tights
Season 5 Episode 5
13 October 2002
The Eyes Have It
Season 5 Episode 6
20 October 2002
Sympathy for the Demon
Season 5 Episode 7
3 November 2002
A Witch in Time
Season 5 Episode 8
10 November 2002
Sam I Am
Season 5 Episode 9
17 November 2002
Y Tu Mummy También
Season 5 Episode 10
5 January 2003
The Importance of Being Phoebe
Season 5 Episode 11
12 January 2003
Centennial Charmed
Season 5 Episode 12
19 January 2003
House Call
Season 5 Episode 13
2 February 2003
Sand Francisco Dreamin'
Season 5 Episode 14
9 February 2003
The Day the Magic Died
Season 5 Episode 15
16 February 2003
Baby's First Demon
Season 5 Episode 16
30 March 2003
Lucky Charmed
Season 5 Episode 17
6 April 2003
Cat House
Season 5 Episode 18
13 April 2003
Nymphs Just Want to Have Fun
Season 5 Episode 19
20 April 2003
Sense and Sense Ability
Season 5 Episode 20
27 April 2003
Necromancing the Stone
Season 5 Episode 21
4 May 2003
Oh My Goddess (1)
Season 5 Episode 22
11 May 2003
Oh My Goddess (2)
Season 5 Episode 23
11 May 2003
