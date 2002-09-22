В 5 сезоне сериала «Зачарованные» старшая из сестер Холливелл ждет ребенка. Наследник ведьмы и хранителя должен обладать уникальными силами, поэтому все с нетерпением ожидают его появления на свет. Тем временем у всех сестер появляется немного времени на себя: после смерти Хозяина демоны почти не нарушают их покой вторжениями и нападениями. Однако Пейдж считает, что такое подозрительное затишье может быть только перед бурей. Она уходит с работы и направляет все силы на изучение магии, чтобы достигнуть мастерства покойной Прю. Фиби ведет колонку в газете и узнает, что Коул вернулся в мир людей.