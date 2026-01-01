|Title
|Artist
|Time
|1
|Billions Title & Recap
|Eskmo
|2:26
|2
|Axe
|Eskmo
|3:49
|3
|Axe Capital, Pt. 1
|Eskmo
|2:29
|4
|FBI Raid
|Eskmo
|2:28
|5
|Axe & Chuck Faceoff
|Eskmo
|4:21
|6
|Chuck Warpath
|Eskmo
|2:34
|7
|Evidence
|Eskmo
|2:16
|8
|Everyone Is Afraid of Being Vulnerable
|Eskmo
|3:15
|9
|The Rhodes
|Eskmo
|2:28
|10
|The Game
|Eskmo
|2:05
|11
|Am I a Sociopath?
|Eskmo
|3:26
|12
|Axe Capital, Pt. 2
|Eskmo
|2:10
|13
|Dake.Gov
|Eskmo
|1:45
|14
|Baths
|Eskmo
|1:36
|15
|Chuck and Wendy Split
|Eskmo
|2:49
|16
|Wendy
|Eskmo
|1:52
|17
|Chuck Rhodes, Riderless Horse
|Eskmo
|1:56
|18
|Consumption
|Eskmo
|1:27