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Kinoafisha TV Shows Billions Soundtrack

Soundtrack from "Billions"

Music from "Billions" All info
Billions (Music from the Original TV Series)
Billions (Music from the Original TV Series) 18 tracks. Eskmo
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Title Artist Time
1 Billions Title & Recap Eskmo 2:26
2 Axe Eskmo 3:49
3 Axe Capital, Pt. 1 Eskmo 2:29
4 FBI Raid Eskmo 2:28
5 Axe & Chuck Faceoff Eskmo 4:21
6 Chuck Warpath Eskmo 2:34
7 Evidence Eskmo 2:16
8 Everyone Is Afraid of Being Vulnerable Eskmo 3:15
9 The Rhodes Eskmo 2:28
10 The Game Eskmo 2:05
11 Am I a Sociopath? Eskmo 3:26
12 Axe Capital, Pt. 2 Eskmo 2:10
13 Dake.Gov Eskmo 1:45
14 Baths Eskmo 1:36
15 Chuck and Wendy Split Eskmo 2:49
16 Wendy Eskmo 1:52
17 Chuck Rhodes, Riderless Horse Eskmo 1:56
18 Consumption Eskmo 1:27
Listen to songs from "Billions" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Billions" in different languages are free for listening online.
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