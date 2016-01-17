Menu
Billions 18+
Production year 2016
Country USA
Episode duration 45 minutes
TV channel Showtime

Series rating

7.0
Rate 11 votes
8.3 IMDb
All seasons of "Billions"
Billions - Season 1 Season 1
12 episodes 17 January 2016 - 10 April 2016
 
Billions - Season 2 Season 2
12 episodes 19 February 2017 - 7 May 2017
 
Billions - Season 3 Season 3
12 episodes 25 March 2018 - 10 June 2018
 
Billions - Season 4 Season 4
12 episodes 17 March 2019 - 9 June 2019
 
Billions - Season 5 Season 5
12 episodes 3 May 2020 - 3 October 2021
 
Billions - Season 6 Season 6
12 episodes 23 January 2022 - 10 April 2022
 
Billions - Season 7 Season 7
12 episodes 11 August 2023 - 27 October 2023
 
