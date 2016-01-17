Menu
Kinoafisha
TV Shows
Billions
Seasons
Billions All seasons
Billions
18+
Production year
2016
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
Showtime
Series rating
7.0
Rate
11
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "Billions"
Season 1
12 episodes
17 January 2016 - 10 April 2016
Season 2
12 episodes
19 February 2017 - 7 May 2017
Season 3
12 episodes
25 March 2018 - 10 June 2018
Season 4
12 episodes
17 March 2019 - 9 June 2019
Season 5
12 episodes
3 May 2020 - 3 October 2021
Season 6
12 episodes
23 January 2022 - 10 April 2022
Season 7
12 episodes
11 August 2023 - 27 October 2023
