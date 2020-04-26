В 1 сезоне 5 серии сериала «Безопасные связи» идет девятый день карантина. «Сын» просит «мать» рассказать о ее родителях. Девушка признается, что давно не виделась с ними. Однажды она нашла документы, подтверждающие, что родители взяли ее из детдома. Обидевшись на то, что они не уничтожили эти бумаги, девушка уехала в другой город и полностью прервала общение. В свою очередь, «сын» признается, что у него нет жены. Вернее, была, но умерла при родах. Родившегося ребенка он отдал в детский дом. «Мать» резко завершает беседу.

Коля разговаривает с Васей. Неожиданно последний сообщает, что в курсе романа Коли с его женой. Маша все ему рассказала. Однако Вася не собирается становиться у любовников на пути, кроме того, он совсем не против развестись с Машей.

Во время очередного видеозвонка Анна замечает, что им с Виктором совершенно не о чем разговаривать. Поэтому его предложение выйти замуж смешно. Тот возражает, что если бы у них была общая жизнь, темы для беседы нашлись бы сами собой. Также пенсионеры сетуют на то, что «он» все равно победил, не дал им быть вместе. «Он», как выясняется, покойный муж Анны. Ночью женщина видит своего мужа, Дмитрия, во сне. Умерший супруг намекает ей на скорую встречу.

