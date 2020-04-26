В 1 сезоне 2 серии сериала «Безопасные связи» идет шестой день карантина. «Сын» звонит «матери» по Скайпу, но девушка откликается не сразу. Когда она все-таки отвечает на звонок, становится понятно, что «сын» разбудил ее. Мужчина отправляет «мать» отдыхать и просит перезвонить, когда та будет готова. На протяжении всего дня девушка не выходит на связь, заставляя «сына» волноваться. Он обращается за советом к другу, который явно в курсе ситуации. Друг говорит, что девушка наверняка заинтригована происходящим и скоро появится сама.

Маша ревнует любовника к его собственной жене. Чтобы досадить подруге-сопернице, она сообщает Николаю о том, что Лена тайком пьет алкоголь в ванной. Не в силах больше находиться в разлуке с любимым, Маша договаривается об аренде квартиры на несколько часов. Под благовидными предлогами любовники ускользают из дома, чтобы встретиться друг с другом.

Общение между Виктором и Анной продолжается. Мужчина рассказывает собеседнице о том, как сложилась его жизнь после выхода из тюрьмы. Анна жалуется на головную боль. Виктор лечит ее через монитор с помощью своей энергетики, а затем велит выпить вина и лечь спать. Поздно ночью Анна звонит мужчине, чтобы он не волновался за нее, обращается к собеседнику на «ты», а напоследок говорит, что целует его.

