Games People Play season 1 episode 2

Games People Play season 1 episode 2

Серия 1
Season 1 / Episode 1 26 April 2020
Серия 2
Season 1 / Episode 2 29 April 2020
Серия 3
Season 1 / Episode 3 3 May 2020
Серия 4
Season 1 / Episode 4 6 May 2020
Серия 5
Season 1 / Episode 5 10 May 2020
Серия 6
Season 1 / Episode 6 13 May 2020
Серия 7
Season 1 / Episode 7 17 May 2020
Серия 8
Season 1 / Episode 8 20 May 2020
В 1 сезоне 2 серии сериала «Безопасные связи» идет шестой день карантина. «Сын» звонит «матери» по Скайпу, но девушка откликается не сразу. Когда она все-таки отвечает на звонок, становится понятно, что «сын» разбудил ее. Мужчина отправляет «мать» отдыхать и просит перезвонить, когда та будет готова. На протяжении всего дня девушка не выходит на связь, заставляя «сына» волноваться. Он обращается за советом к другу, который явно в курсе ситуации. Друг говорит, что девушка наверняка заинтригована происходящим и скоро появится сама. 

Маша ревнует любовника к его собственной жене. Чтобы досадить подруге-сопернице, она сообщает Николаю о том, что Лена тайком пьет алкоголь в ванной. Не в силах больше находиться в разлуке с любимым, Маша договаривается об аренде квартиры на несколько часов. Под благовидными предлогами любовники ускользают из дома, чтобы встретиться друг с другом.

Общение между Виктором и Анной продолжается. Мужчина рассказывает собеседнице о том, как сложилась его жизнь после выхода из тюрьмы. Анна жалуется на головную боль. Виктор лечит ее через монитор с помощью своей энергетики, а затем велит выпить вина и лечь спать. Поздно ночью Анна звонит мужчине, чтобы он не волновался за нее, обращается к собеседнику на «ты», а напоследок говорит, что целует его. 
 

