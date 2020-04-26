В 1 сезоне 6 серии сериала «Безопасные связи» на десятый день карантина девушка спрашивает у «сына», не является ли он ее настоящим отцом. Собеседник уверяет «мать», что это не так, а затем рассказывает свою историю. И он сам, и его жена были студентами театрального училища. После смерти супруги мужчина отдал ребенка в детдом и уехал в Москву. Найти свое дитя он больше не пытался и никаких чувств, думая о нем, не испытывает. Девушка называет «сына» моральным уродом.

Лена готовится к празднованию дня рождения. Во время болтовни с Машей она упоминает о какой-то особе, которая сдавала квартиру влюбленным парочкам. Недавно притон закрыли власти из-за того, что один из посетителей был болен коронавирусом. Также Лена упоминает, что предприимчивая хозяйка квартиры снимала утехи любовников на видео, возможно. чтобы шантажировать их в дальнейшем. Маша сворачивает беседу.

Анна рассказывает собеседнику о сне, в котором она общалась по Скайпу с покойным мужем. Во сне Дмитрий находился не то в раю, не то в аду, который выглядел так же, как ее собственная квартира. Однако покойный был не против того, чтобы его жена общалась с Виктором. В ответ мужчина показывает Анне кольцо, которое когда-то купил ей в подарок. Пенсионеры размышляют о своих отношениях.

