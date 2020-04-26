Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Games People Play Seasons Season 1 Episode 6

Games People Play season 1 episode 6 watch online

few votes Rate
0 vote
Серия 1
Season 1 / Episode 1 26 April 2020
Серия 2
Season 1 / Episode 2 29 April 2020
Серия 3
Season 1 / Episode 3 3 May 2020
Серия 4
Season 1 / Episode 4 6 May 2020
Серия 5
Season 1 / Episode 5 10 May 2020
Серия 6
Season 1 / Episode 6 13 May 2020
Серия 7
Season 1 / Episode 7 17 May 2020
Серия 8
Season 1 / Episode 8 20 May 2020
Episode description

В 1 сезоне 6 серии сериала «Безопасные связи» на десятый день карантина девушка спрашивает у «сына», не является ли он ее настоящим отцом. Собеседник уверяет «мать», что это не так, а затем рассказывает свою историю. И он сам, и его жена были студентами театрального училища. После смерти супруги мужчина отдал ребенка в детдом и уехал в Москву. Найти свое дитя он больше не пытался и никаких чувств, думая о нем, не испытывает. Девушка называет «сына» моральным уродом. 

Лена готовится к празднованию дня рождения. Во время болтовни с Машей она упоминает о какой-то особе, которая сдавала квартиру влюбленным парочкам. Недавно притон закрыли власти из-за того, что один из посетителей был болен коронавирусом. Также Лена упоминает, что предприимчивая хозяйка квартиры снимала утехи любовников на видео, возможно. чтобы шантажировать их в дальнейшем. Маша сворачивает беседу. 

Анна рассказывает собеседнику о сне, в котором она общалась по Скайпу с покойным мужем. Во сне Дмитрий находился не то в раю, не то в аду, который выглядел так же, как ее собственная квартира. Однако покойный был не против того, чтобы его жена общалась с Виктором. В ответ мужчина показывает Анне кольцо, которое когда-то купил ей в подарок. Пенсионеры размышляют о своих отношениях.
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Five Nights at Freddy's 2
Five Nights at Freddy's 2 72 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 37 comments
Now You See Me 3
Now You See Me 3 49 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more