В 1 сезоне 7 серии сериала «Безопасные связи» идет одиннадцатый день карантина. «Сын» общается со своим другом. Тот утверждает, что девушка наверняка поняла, что незнакомец является ее настоящим отцом. Также друг упрекает мужчину, что тот струсил и упустил самый подходящий момент открыть дочери всю правду. По его совету «сын» решает рискнуть и признаться во время следующего звонка. Однако когда «мать» появляется в Скайпе, мужчина переводит ей на карточку последний гонорар и заявляет, что хочет поставит точку.

Две семейные пары празднуют день рождения Лены онлайн. Виновница торжества рассказывает, что они с Колей купили дорогие тесты на ковид. Выяснилось, что у Лены две полоски из трех. Это означает, что она уже переболела и у нее выработались антитела. Услышав название теста, Вася говорит, что это подделка. Мошенники закупили партию тестов на беременность и реализовали их под видом тестов на коронавирус. Лена понимает, что беременна, и признается, что отцом ребенка является Вася. Коля заявляет, что уходит к другой женщине, но не к Маше.

Ночью Виктору снится странный сон. Покойный муж Анны предупреждает, что на следующий день она отправится в магазин за покупками. Там женщина возьмет пачку зефира вслед за больным ковидом мужчиной. Послюнявив палец, чтобы открыть записную книжку со списком покупок, Анна заразится коронавирусом и умрет. Во сне Виктор клянется, что любит Анну, и просыпается утром от собственного крика.

