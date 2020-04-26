Menu
Kinoafisha TV Shows Games People Play Seasons Season 1 Episode 1

Games People Play season 1 episode 1 watch online

Серия 1
Season 1 / Episode 1 26 April 2020
Серия 2
Season 1 / Episode 2 29 April 2020
Серия 3
Season 1 / Episode 3 3 May 2020
Серия 4
Season 1 / Episode 4 6 May 2020
Серия 5
Season 1 / Episode 5 10 May 2020
Серия 6
Season 1 / Episode 6 13 May 2020
Серия 7
Season 1 / Episode 7 17 May 2020
Серия 8
Season 1 / Episode 8 20 May 2020
Episode description

В 1 сезоне 1 серии сериала «Безопасные связи» действие разворачивается во время карантина. 25-летняя девушка находится в поисках удаленной работы. Вскоре к ней в Скайп стучится незнакомец, по возрасту годящийся ей в отцы. Мужчина обращается с девушке со странным предложением – за крупную сумму денег она должна стать его матерью. По словам незнакомца, его детство прошло в детдоме, но сейчас он – преуспевающий бизнесмен и может позволить себе ежедневно платить 100 тысяч той, кто будет разговаривать с ним, по-матерински поддерживать и заботиться. Подумав, девушка соглашается.

Любовники Маша и Коля вынуждены общаться по видеосвязи втайне от своих законных вторых половинок. Пока жена Николая Лена находится в ванной, парень клянется в любви ее подруге. После беседы с Колей Маша звонит его жене. Выясняется, что Лена не просто принимает ванну – среди чистящих средств она прячет от благоверного, ярого противника алкоголя, бутылку шампанского. За бокалом Лена обсуждает с подругой «прелести» жизни на самоизоляции. 

Разговор между третьей парой, пенсионерами Анной и Виктором, не клеится. Мужчина признается Анне, что давно хотел ее увидеть, а потому нашел сначала на Фейсбуке, а затем и в Скайпе. Та, в свою очередь, говорит, что не хочет продолжать общение с Виктором и просит его больше не звонить. Однако позже Анна сама пишет собеседнику в социальной сети, а затем отвечает на его видеозвонок. 
 

Write review
