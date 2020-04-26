Menu
Games People Play season 1 episode 3

Серия 1
Season 1 / Episode 1 26 April 2020
Серия 2
Season 1 / Episode 2 29 April 2020
Серия 3
Season 1 / Episode 3 3 May 2020
Серия 4
Season 1 / Episode 4 6 May 2020
Серия 5
Season 1 / Episode 5 10 May 2020
Серия 6
Season 1 / Episode 6 13 May 2020
Серия 7
Season 1 / Episode 7 17 May 2020
Серия 8
Season 1 / Episode 8 20 May 2020
Episode description

В 1 сезоне 3 серии сериала «Безопасные связи» идет седьмой день карантина. «Сын» упрекает «мать» за то, что она нарушила их договор, согласно которому девушка должна быть постоянно на связи. Та просит у собеседника прощения и рассказывает, что у нее есть парень. «Сын» хочет познакомиться с ним, а также просит «мать» быть осторожнее. Вечером он поет «матери» песню, которую она пела ему в детстве. Девушка поет для него в ответ, а затем видит, что в комнату «сына» вошла незнакомка. В смятении «мать» завершает звонок. 

Между Машей и Колей вспыхивает ссора. Во-первых, парень недоволен, что любовница не упомянула о том, что ее муж Вася болеет, а во-вторых, ему не понравилось место, где они встречались. Скоро у Лены будет день рождения. Она звонит Маше, чтобы обсудить возможность празднования онлайн, а также делится с подругой, что они с Колей мечтают о ребенке. Разъяренная Маша звонит любовнику и устраивает скандал. 

Выясняется, что Анна и Виктор познакомились 30 лет назад. Мужчина признается, что, оказавшись в тюрьме, ждал от нее весточки или личной встречи. Анна, в свою очередь, говорит, что надеялась получить от него письмо. Пенсионеры сетуют на судьбу и просят друг у друга прощения. Виктор спрашивает у собеседницы, станет ли она его женой. Анна завершает разговор. 
 

