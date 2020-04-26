В 1 сезоне 4 серии сериала «Безопасные связи» на восьмой день карантина «мать» пытается выяснить, что произошло накануне. Она решает, что незнакомка – это жена собеседника, которая все эти годы была против их общения. «Сын» обещает, что они обязательно встретятся, более того, он собирается забрать «мать» к себе в Москву. Позже девушка звонит «сыну» вся в слезах и рассказывает, что рассталась со своим бойфрендом. Она просит собеседника сдержать свое слово и не обмануть ее ожиданий.

Коля сообщает Маше, что рассказал супруге о своих чувствах к другой женщине. После карантина они собираются развестись. Сама же Маша пока не готова признаться мужу, иначе он догадается, к кому именно намерена уйти его жена. После Маша звонит Лене, но та не подает вида, что они с Колей поссорились. Мало того, она утверждает, что в ее семейной жизни все прекрасно. Коля звонит матери и рассказывает, как ему надоела вся эта ситуация, но та уверяет сына, что после самоизоляции все разрешится.

Анна говорит Виктору, что ей нравится общаться с ним, но она не хочет торопить события. Она беспокоится о питании и быте собеседника, просит показать ей, что у него в холодильнике. На одной из полок Анна замечает женский крем для рук, но Виктор уверяет, что тюбик принадлежал его умершей жене. Пенсионерка признается, что сама она все эти годы провела в одиночестве.

