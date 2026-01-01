|Title
|Artist
|Time
|1
|Barry
|David Wingo
|1:09
|2
|Stakeout
|David Wingo
|1:44
|3
|Leaving Class
|David Wingo
|1:11
|4
|Police Interviews
|David Wingo
|1:24
|5
|Filing Teeth
|David Wingo
|0:57
|6
|Sally
|David Wingo
|0:45
|7
|Sneaking In
|David Wingo
|0:57
|8
|Sally Audition
|David Wingo
|0:46
|9
|Mirror Exercise
|David Wingo
|1:33
|10
|Stash House Raid
|David Wingo
|1:39
|11
|Putting Pieces Together
|David Wingo
|0:55
|12
|Barry Leaves Beach
|David Wingo
|0:49
|13
|Post-Play
|David Wingo
|0:44
|14
|Barry Saves Fuches
|David Wingo
|0:45
|15
|Janice At Pier
|David Wingo
|2:44
|16
|Gene Cancels Show
|David Wingo
|1:06
|17
|Hank At Theater
|David Wingo
|0:45
|18
|Looking Up Fuches
|David Wingo
|0:39
|19
|Gene and Leo
|David Wingo
|0:29
|20
|Sam and Barry
|David Wingo
|1:13
|21
|Barry On the Warpath
|David Wingo
|1:46
|22
|Barry Calls Fuches
|David Wingo
|0:47
|23
|Out of Moves
|David Wingo
|0:57
|24
|Fuches At the Cabin
|David Wingo
|1:02
|25
|Car Discovery
|David Wingo
|1:07
|26
|Pre-Play
|David Wingo
|1:09
|27
|The Bus
|David Wingo
|3:32
|28
|Driving To Cabin
|David Wingo
|6:21