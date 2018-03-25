Menu
Barry All seasons
Barry
18+
Production year
2018
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
HBO
Series rating
7.7
Rate
10
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "Barry"
Season 1
8 episodes
25 March 2018 - 13 May 2018
Season 2
8 episodes
31 March 2019 - 19 May 2019
Season 3
8 episodes
24 April 2022 - 12 June 2022
Season 4
8 episodes
16 April 2023 - 28 May 2023
