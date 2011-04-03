Menu
SpongeBob SquarePants 1999, season 9
Season 9
SpongeBob SquarePants
16+
Original title
Season 9
Title
Сезон 9
Season premiere
3 April 2011
Production year
2011
Number of episodes
42
Runtime
15 hours 24 minutes
Series rating
8.1
Rate
15
votes
8.2
IMDb
SpongeBob SquarePants List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
A Friendly Game
Season 9
Episode 1
3 April 2011
Sentimental Sponge
Season 9
Episode 2
3 April 2011
Squidward's School for Grown-Ups
Season 9
Episode 3
4 June 2011
Oral Report
Season 9
Episode 4
4 June 2011
The Hot Shot
Season 9
Episode 5
18 June 2011
The Other Patty
Season 9
Episode 6
25 June 2011
Frozen Face-Off
Season 9
Episode 7
15 July 2011
Accidents Will Happen
Season 9
Episode 8
18 July 2011
Drive Thru
Season 9
Episode 9
19 July 2011
Sweet and Sour Squid
Season 9
Episode 10
20 July 2011
The Googly Artiste
Season 9
Episode 11
21 July 2011
Barnacle Face
Season 9
Episode 12
16 September 2011
Pet Sitter Pat
Season 9
Episode 13
16 September 2011
Mermaid Man Begins
Season 9
Episode 14
23 September 2011
Plankton's Good Eye
Season 9
Episode 15
23 September 2011
House Sittin' for Sandy
Season 9
Episode 16
30 September 2011
Smoothe Jazz at Bikini Bottom
Season 9
Episode 17
30 September 2011
Ghoul Fools
Season 9
Episode 18
21 October 2011
Walking the Plankton
Season 9
Episode 19
7 November 2011
Patrick's Staycation
Season 9
Episode 20
8 November 2011
Mr. Krabs Takes a Vacation
Season 9
Episode 21
9 November 2011
Mooncation
Season 9
Episode 22
10 November 2011
A SquarePants Family Vacation
Season 9
Episode 23
11 November 2011
The Krabby Patty That Ate Bikini Bottom
Season 9
Episode 24
25 November 2011
Bubble Buddy Returns
Season 9
Episode 25
25 November 2011
Bubble Troubles
Season 9
Episode 26
26 November 2011
Way of the Sponge
Season 9
Episode 27
26 November 2011
Planet of the Jellyfish
Season 9
Episode 28
31 March 2012
Are You Happy Now?
Season 9
Episode 29
31 March 2012
Restraining SpongeBob
Season 9
Episode 30
2 April 2012
Glove World R.I.P.
Season 9
Episode 31
3 April 2012
Home Sweet Rubble
Season 9
Episode 32
4 April 2012
Fiasco!
Season 9
Episode 33
5 April 2012
Free Samples
Season 9
Episode 34
6 April 2012
inSPONGEiac
Season 9
Episode 35
9 April 2012
Treats!
Season 9
Episode 36
10 April 2012
Squiditis
Season 9
Episode 37
11 April 2012
For Here or to Go?
Season 9
Episode 38
12 April 2012
It's a SpongeBob Christmas!
Season 9
Episode 39
23 November 2012
Karen 2.0
Season 9
Episode 40
13 April 2012
Demolition Doofus
Season 9
Episode 41
21 July 2012
Face Freeze!
Season 9
Episode 42
21 July 2012
TV series release schedule
