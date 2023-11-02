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Kinoafisha
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SpongeBob SquarePants
Seasons
Season 14
SpongeBob SquarePants
16+
Original title
Season 14
Title
Сезон 14
Season premiere
2 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
20
Runtime
7 hours 20 minutes
Series rating
8.1
Rate
17
votes
8.2
IMDb
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