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SpongeBob SquarePants 1999, season 14

SpongeBob SquarePants season 14 poster
Kinoafisha TV Shows SpongeBob SquarePants Seasons Season 14
SpongeBob SquarePants 16+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 2 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 7 hours 20 minutes

Series rating

8.1
Rate 17 votes
8.2 IMDb

SpongeBob SquarePants List of episodes

TV series release schedule
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Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Sandy, Help Us!
Season 14 Episode 1
2 November 2023
Single-Celled Defense
Season 14 Episode 2
20 November 2023
Buff for Puff
Season 14 Episode 3
21 November 2023
We Heart Hoops
Season 14 Episode 4
22 November 2023
SpongeChovy
Season 14 Episode 5
23 November 2023
BassWard
Season 14 Episode 6
12 February 2024
A Very Patchy Holiday Stream Special
Season 14 Episode 7
12 February 2024
Squidiot Box
Season 14 Episode 8
12 February 2024
Momageddon; Pet the Rock
Season 14 Episode 9
14 February 2024
Tango Tangle
Season 14 Episode 10
14 February 2024
Tango Tangle
Season 14 Episode 11
20 February 2024
Necro-Nom-Nom-Nom-I-Con
Season 14 Episode 12
26 February 2024
Blood Is Thicker Than Grease
Season 14 Episode 13
15 July 2024
In the Mood to Feud
Season 14 Episode 14
16 July 2024
Mooned!
Season 14 Episode 15
17 July 2024
Hysterical History
Season 14 Episode 16
18 July 2024
The Dirty Bubble Bass
Season 14 Episode 17
22 July 2024
Sheldon SquarePants
Season 14 Episode 18
23 July 2024
Sammy Suckerfish
Season 14 Episode 19
24 July 2024
Big League Bob
Season 14 Episode 20
25 July 2024
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