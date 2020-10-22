Menu
SpongeBob SquarePants 1999, season 13
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Filming locations
Q&A
SpongeBob SquarePants
16+
Original title
Season 13
Title
Сезон 13
Season premiere
22 October 2020
Production year
2020
Number of episodes
61
Runtime
22 hours 22 minutes
Series rating
8.1
Rate
15
votes
8.2
IMDb
SpongeBob SquarePants List of episodes
A Place for Pets
Season 13
Episode 1
22 October 2020
Lockdown for Love
Season 13
Episode 2
22 October 2020
Krusty Koncessionaires
Season 13
Episode 3
7 November 2020
Dream Hoppers
Season 13
Episode 4
7 November 2020
My Two Krabses
Season 13
Episode 5
18 January 2021
Lighthouse Louie
Season 13
Episode 6
18 January 2021
Bubble Bass's Tab
Season 13
Episode 7
9 April 2021
Kooky Cooks
Season 13
Episode 8
9 April 2021
Under the Small Top
Season 13
Episode 9
16 April 2021
Squidward's Sick Daze
Season 13
Episode 10
16 April 2021
Knock Knock, Who's There?
Season 13
Episode 11
23 April 2021
Plankton's Intern
Season 13
Episode 12
30 April 2021
Pat Hearts Squid
Season 13
Episode 13
9 July 2021
Pat the Dog
Season 13
Episode 14
9 July 2021
Something Narwhal This Way Comes
Season 13
Episode 15
19 November 2021
C.H.U.M.S
Season 13
Episode 16
19 November 2021
SpongeBob's Road to Christmas
Season 13
Episode 17
10 December 2021
Patrick's Tantrum
Season 13
Episode 18
25 February 2022
Goofy Scoopers
Season 13
Episode 19
25 February 2022
Hiccup Plague
Season 13
Episode 20
22 April 2022
Potato Puff
Season 13
Episode 21
22 April 2022
Kwarantined Krab
Season 13
Episode 22
29 April 2022
There Will Be Grease
Season 13
Episode 23
29 April 2022
The Big Bad Bubble Bass
Season 13
Episode 24
6 May 2022
Sea-Man Sponge Haters Club
Season 13
Episode 25
6 May 2022
Food PBFFT! Truck
Season 13
Episode 26
13 May 2022
Upturn Girls
Season 13
Episode 27
13 May 2022
Say Awww!
Season 13
Episode 28
20 May 2022
Patrick the Mailman
Season 13
Episode 29
20 May 2022
Captain Pipsqueak
Season 13
Episode 30
22 July 2022
Plane to Sea
Season 13
Episode 31
22 July 2022
Squidferatu
Season 13
Episode 32
14 October 2022
Slappy Daze
Season 13
Episode 33
14 October 2022
Abandon Twits
Season 13
Episode 34
20 January 2023
Wallhalla
Season 13
Episode 35
20 January 2023
The Salty Sponge
Season 13
Episode 36
27 January 2023
Karen for Spot
Season 13
Episode 37
3 February 2023
Ma and Pa's Big Hurrah
Season 13
Episode 38
10 March 2023
Yellow Pavement
Season 13
Episode 39
17 March 2023
The Flower Plot
Season 13
Episode 40
24 March 2023
SpongeBob's on Parade
Season 13
Episode 41
31 March 2023
Delivery to Monster Island
Season 13
Episode 42
7 April 2023
Ride Patrick Ride
Season 13
Episode 43
19 June 2023
Hot Crossed Nuts
Season 13
Episode 44
20 June 2023
Sir Urchin and Snail Fail
Season 13
Episode 45
21 June 2023
Friendiversary
Season 13
Episode 46
22 June 2023
Mandatory Music
Season 13
Episode 47
26 June 2023
Arbor Day Disarray
Season 13
Episode 48
27 June 2023
Ain't That the Tooth
Season 13
Episode 49
28 June 2023
Dopey Dick
Season 13
Episode 50
29 June 2023
Plankton and the Beanstalk
Season 13
Episode 51
17 July 2023
My Friend Patty
Season 13
Episode 52
18 July 2023
FUN-Believable
Season 13
Episode 53
19 July 2023
Spatula of the Heavens
Season 13
Episode 54
20 July 2023
Gary's Playhouse
Season 13
Episode 55
7 August 2023
Swimming Fools
Season 13
Episode 56
8 August 2023
The Goobfather
Season 13
Episode 57
9 August 2023
SquidBird
Season 13
Episode 58
10 August 2023
Allergy Attack
Season 13
Episode 59
30 October 2023
Big Top Flop
Season 13
Episode 60
31 October 2023
Sandy, Help Us!
Season 13
Episode 61
1 November 2023
