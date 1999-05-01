Menu
SpongeBob SquarePants 1999, season 1
SpongeBob SquarePants
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 May 1999
Production year
1999
Number of episodes
41
Runtime
15 hours 2 minutes
Series rating
8.1
Rate
15
votes
8.2
IMDb
Help Wanted
Season 1
Episode 1
1 May 1999
Reef Blower
Season 1
Episode 2
1 May 1999
Tea at the Treedome
Season 1
Episode 3
1 May 1999
Bubblestand
Season 1
Episode 4
17 July 1999
Ripped Pants
Season 1
Episode 5
17 July 1999
Jellyfishing
Season 1
Episode 6
31 July 1999
Plankton!
Season 1
Episode 7
31 July 1999
Naughty Nautical Neighbors
Season 1
Episode 8
7 August 1999
Boating School
Season 1
Episode 9
7 August 1999
Pizza Delivery
Season 1
Episode 10
14 August 1999
Home Sweet Pineapple
Season 1
Episode 11
14 August 1999
Mermaid Man and Barnacle Boy
Season 1
Episode 12
21 August 1999
Pickles
Season 1
Episode 13
21 August 1999
Hall Monitor
Season 1
Episode 14
28 August 1999
Jellyfish Jam
Season 1
Episode 15
28 August 1999
Sandy's Rocket
Season 1
Episode 16
4 September 1999
Squeaky Boots
Season 1
Episode 17
4 September 1999
Nature Pants
Season 1
Episode 18
11 September 1999
Opposite Day
Season 1
Episode 19
11 September 1999
Culture Shock
Season 1
Episode 20
18 September 1999
F.U.N.
Season 1
Episode 21
18 September 1999
MuscleBob BuffPants
Season 1
Episode 22
25 September 1999
Squidward the Unfriendly Ghost
Season 1
Episode 23
25 September 1999
The Chaperone
Season 1
Episode 24
2 October 1999
Employee of the Month
Season 1
Episode 25
2 October 1999
Scaredy Pants
Season 1
Episode 26
28 October 1999
I Was a Teenage Gary
Season 1
Episode 27
28 October 1999
SB-129
Season 1
Episode 28
31 December 1999
Karate Choppers
Season 1
Episode 29
31 December 1999
Sleepy Time
Season 1
Episode 30
17 January 2000
Suds
Season 1
Episode 31
17 January 2000
Valentine's Day
Season 1
Episode 32
14 February 2000
The Paper
Season 1
Episode 33
14 February 2000
Arrgh!
Season 1
Episode 34
15 March 2000
Rock Bottom
Season 1
Episode 35
15 March 2000
Texas
Season 1
Episode 36
22 March 2000
Walking Small
Season 1
Episode 37
22 March 2000
Fools in April
Season 1
Episode 38
1 April 2000
Neptune's Spatula
Season 1
Episode 39
1 April 2000
Hooky
Season 1
Episode 40
8 April 2000
Mermaid Man and Barnacle Boy II
Season 1
Episode 41
8 April 2000
